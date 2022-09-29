Mil Mill風波｜黃藍爭議令議員卻步　政界轉批欠缺長遠環保政策

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊MilMill」，位於元朗工業邨的回收廠，不獲業主科技園公司續租，面臨逼遷。另一邊廂，新加坡政府邀請「喵坊MilMill」設廠，「我棄人取」的情況挑動市民神經，令事件得到廣泛關注。



事件涉及本港環保回收基建，但不多見立法會議員為「喵坊Mil Mill」發聲。有政界人士認為，事件涉及「黃藍爭議」，令到部份有意協助的議員卻步。



亦有議員聚焦於環保政策和規劃問題。科技創新界立法會議員邱達根指，問題在於政府缺乏長遠環保政策，環保業界只能以短期租約租用土地。他建議政府在北區都會區規劃環保園，供環保產業發展，不過他稱「喵坊Mil Mill」的技術含量較低，屬低端科技，認為園區將來可引入更多高端環保科技。



選委界立法會議員洪雯稱，政府及科技園公司對該土地欠缺清晰規劃，令「喵坊Mil Mill」有錯誤預期，「以為可以租多幾年」，希望政府盡快協助尋找合適的搬遷地點。



邱達根形容「喵坊Mil Mill」是簡單的回收公司，技術含量不高。（資料圖片）

邱達根稱喵坊回收量佔全港用量「冰山一角」

科技園公司以發展微電子中心為由，拒絕與「喵坊Mil Mill」續簽租約。邱達根強調，興建微電子中心對本港創科發展非常重要。他認為今次問題核心並非科技園公司，而是政府對環保產業發展欠缺規劃。

他建議政府藉今次機會規劃環保產業發展，例如在新發展區做好垃圾分類的配套和規模。但他形容「喵坊Mil Mill」是簡單的回收公司，技術含量不高，現時回收量只佔全港用量冰山一角，「其實唔係環保（政策），只不過係做咗啲嘢」，相信未來本港可引入更加高端的環保科技。

洪雯認為，香港很多行業沒有長遠規劃，包括環保業。（資料圖片）

洪雯斥政府欠規劃 令喵坊有錯誤預期

洪雯則認為，不單是環保行業，本港很多行業也沒有長遠規劃，令行業面對不穩定性。她說企業不知道土地使用期有多長是十分致命，令企業不夠膽投資。

她說，在今次「喵坊Mil Mill」的個案中，政府和科技園公司對該土地從來沒有清晰規劃，雖然合約列明是三年租約，但「喵坊Mil Mill」簽約時自然會有額外預期，認為到時可以「用多幾年」。她建議政府盡快做好土地規劃，並與「喵坊Mil Mill」商討，尋找適合搬遷的土地。

她指出，「喵坊Mil Mill」並非單一例子，透露有專門透過回收廢鐵煉鋼的本地鋼鐵公司，廠房位於公司擁有的私人土地上，10多年前獲政府通知需要搬遷，但經過三屆政府也未有定案，至今未知何時需要搬遷，令該公司難以作出預算。

洪雯強調，規劃發展在「基建先行」之前，更加需要「規劃先行」，不論任何行業，也需要有清晰土地規劃，才能吸引投資者。

江玉歡認為，「喵坊Mil Mill」事件是合約問題，建議政府放寬土地政策。（資料圖片）

江玉歡稱是合約問題 不能引伸至政府不支持環保

本身是律師的選委界立法會議員江玉歡形容今次爭議是「合約事件」，基於合約私隱原則，雙方也不應披露所有合約內容，否則會令人對本港合同私隱失去信心。她認為今次是個別事件，不應該引伸為政府或科技園不支持環保。

她說，政府很多土地短期合約出租，為吸引科別產業來港，政府可放寬部份土地政策提供誘因，但一般會整個行業放寬，很少針對個別公司，以免被人認為有偏幫某一企業之嫌。

▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼



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租約期過短 打擊企業投資信心

有政界人士指，「喵坊Mil Mill」事件之初，多名立法會議員有意出手協助，但得知對方被人劃分為「黃色企業」後便要再三考慮，以防捲入不必要爭議。

事實上，有親「藍營」的網上專頁已將「喵坊Mil Mill」定性為「黃企」，更稱他們是要「搞大黃色經濟圈」，「仲想拿政府着數來搞黃圈？在愛國者治港下，不了！」

另外，該政界人士認為，以政策持續性來說今次事件的確會帶來壞影響，「環保園承租期係20年，今次事件嘅合約係3年後逐年續約，點叫人有信心投資？」

該人說，事件亦爆出科技園公司定位問題，「你唔係普通公司，成立目的係要培養本地企業，需要更加考慮租客需要。」他指，科技園將100億元放在銀行做定期，亦有未能善用資金之嫌，「你唔同創新及科技基金喎，創科基金過百億元放在外匯基金旗下，由金管局管理，投資所得盈利用於支持創科，咁做就好合理！」