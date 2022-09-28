Mil Mill風波｜科技園促與環保署坐低傾　葉文琪批不斷耍公關手段

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，位於元朗工業邨的回收廠，因不獲負責管理的科技園公司續租，面臨逼遷。香港科技園公司行政總裁黃克強今日（28日）拒絕接受商台訪問，但在港台節目表示，科技園與Mil Mill的合約僅三年，認為對方應尊重「合約精神」，又直指對方不願與科技園和環保署「坐低傾」，僅隔空交火，根本無法解決問題，但訪問中仍未有詳細交代Mil Mill用地的未來發展計劃。

「喵坊Mil Mill」創辦人葉文琪則指，一直未有放棄，但若真的要遷出現址，將需於下月起停止接收回收飲品盒。他批評，科技園出爾反爾，惟他已投資1,000萬設回收場，形容已「洗濕個頭」，根本無選擇，惟科技園卻出動龐大公關團隊的攻勢，卻被對方反指不願從長計議，對此深感無奈：「其實我哋一路都願意坐低傾，但係佢而家做緊嗰個係一啲公關手段，去話畀人聽佢幫緊我，佢實質上係做緊乜嘢呢？我係好難受！」



▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼



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科技園行政總裁黃克強早上在港台節目表示，Mil Mill 2018年申請到回收基金350萬資助，科技園便撥出元朗創新園的土地，以短期租約形式租予對方使用三年，「好清晰講明係短租約，2019年1月到2021年12月嘅短租約，個合同寫得好清楚。」他續指，2020年已與對方洽談兩三次，提醒對方租約將於一年半後到期，「要搵地方喇」，惟至去年得悉Mil Mill仍未能另覓新地方設廠，故將租約延長多一年，認為對方應履行「合約精神」。

換言之，三年租約已經幫佢變咗做四年㗎喇，而事實上，喺年半之前已經通知佢，所以我要講好重要嘅係，我哋不停講係不存在『迫遷』呢個字，呢個字絕對係唔啱嘅。我哋係不停咁幫緊佢哋。 香港科技園公司行政總裁黃克強

至於為何不能續約，他強調元朗創新園有發展計劃，過去兩三年已重新定位，有必要收回做其他事情，包括設立微電子中心、啤酒廠、藥廠、食品廠等，有關發展正在進行中，強調要「向前看」，讓本港能更快推動到創新科技，但拒絕回應是否因為嫌棄Mil Mill回收中心骯髒而拒絕續約。

▼9月27日，科技園公司回應Mil Mill搬遷事件▼



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至於Mil Mill要求續租多兩三年，黃克強隨即「落閘」：「我哋盡量幫忙啦，從科技園公司角度嚟講，去幫佢尋找寬限期，我自己個人覺得，幾個月係有可能，咁但係如果要三年、一年係困難，唔可能。」

他續指，環保署已伸出援手，為Mil Mill尋找出路，「我哋建議呢位租戶唔好喺度隔空傾，而係真係我哋坐低同環保署去坐低傾，將呢個問題解決。」

我唔知點搞，如果連坐低傾都唔傾嘅話，咁點解決問題呢？大家都係做事嘅人，呢個租戶嘅主事人亦都係好有教育、好有生意經驗嘅人，我諗大家都知道最好解決問題嘅方法就係大家坐低傾，而唔係隔空喺度講。 香港科技園公司行政總裁黃克強

「喵坊Mil Mill」創辦人葉文琪則表示，若要安排搬遷，以及手上所有庫存，相信10月便要開始停辦，但暫仍未與環保署和環境局商討，希望局方能介入協助。至於回收場的未來去向，他仍與拍檔商討、作內部規劃，強調未有打算放棄，「我哋一定要堅持到最後一刻，究竟幾時（停收回收飲品盒），真係畀少少時間我哋，我哋真係好大壓力。」

葉文琪又指，2018年商討租約時已明言要租3年，「如果佢day 1同我講三年，我唔會掉呢1,000萬去投資」，他形容自己已「洗濕個頭」，去年亦無明言一定要退租，只稱要視乎發展進度再定租約。

對於黃克強連番要求他「坐低傾」，葉文琪批評對方「彈弓手」：「其實我哋一路都願意坐低傾，但係佢而家做緊嗰個係一啲公關手段，去話畀人聽佢幫緊我，佢實質上係做緊乜嘢呢？我係好難受！」

我能夠選擇嘅嘢真係唔多，其實我哋每次都係等緊佢，佢話幫手，上個星期五佢話開會，CEO（行政總裁）話搵我開會，晏晝搵個人打畀我，夜晚黑6點鐘去開會，佢唔出現，搵其他人嚟，內容話要保密，跟住佢就即刻出聲明，嗰頭叫我保密，嗰頭佢自己出聲明，前日突然話畀記者聽，尋日要開記者會，其實我哋真係好無奈。 葉文琪

他又批評，科技園至今未有提及其用地收回後有何計劃：「我哋肯坐低傾，但你唔好走嚟話我都係得嗰三個月（續租），或者你要畀多啲資料我哋，合理地解釋再詳細啲，你話畀我聽你個發展藍圖，係咪拆咗嚟曬太陽吖呢塊地？」他又指，有工程師提到，與微電子中心落成仍有兩三年空窗期，不明白為何要立刻將其回收場趕走，希望對方清楚解釋。