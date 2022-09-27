Mil Mill風波｜環保署：續與科技園及喵坊聯絡　推動租務問題進展

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，位於元朗工業邨的回收廠，因不獲負責管理的科技園公司續租，面臨逼遷。科技園與Mil Mill今午（27日）各自召開記者會「隔空駁火」，環保署則至晚上回應指，知悉紙包飲品盒回收廠與科技園在租務問題上有分歧後，已主動聯絡科技園。



環保署又表示，會繼續與科技園聯絡，期望雙方可以在租務問題上有所進展；同時會與Mil Mill保持聯絡，一有其他可供回收業使用並將會公開招標的短期租約用地，會適時提供資料供考慮，期望他們可以繼續提供服務。



▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼



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環保署今晚近8時表示，就紙包飲品盒的回收，回收基金曾向當時元朗創新園新成立的紙包飲品盒回收廠Mil Mill批出約100萬元，以資助其運作至2021年。因應新冠疫情影響，回收基金亦有向該廠批出一次性抗疫資助，以作支援。

在租務問題方面，環保署表示，得悉科技園一直與回收廠商討，並願意在收回廠房的時間上盡量提供協助；該署又指已聯絡Mil Mill負責人，提供專供回收業使用並將會公開招標的短期租約用地的資料。當局指得悉回收廠負責人認為現時可供公開招標的短期租約用地均不適合，強調會繼續與Mil Mill保持聯絡，一有其他可供回收業使用並將會公開招標的短期租約用地，會適時提供資料供考慮。

▼9月27日，科技園公司回應Mil Mill搬遷事件▼



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環保署又指，目前本港的回收能力只能處理很少部分的紙包飲品盒，故此當局一直積極物色更多經營者加入提供紙包飲品盒回收服務，現時亦有與不同潛在經營者聯絡商談。此外，環保園現代化紙漿生產設施預計可於2025年開始運作，當局料屆時本地紙包飲品盒回收處理能力將會大幅增加。