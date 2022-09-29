中環觀塘試行AI天眼捉違泊　顏汶羽批屢試不行：應擴大涵蓋範圍

為解決違泊導致交通擠塞問題，運輸署及警方正在中環和觀塘試用自動交通執法系統。觀塘區議會交通發展及運輸委員會主席顏汶羽今早（29日）接受電台訪問，表示同類系統過往已多次試用，期望當局今次可以真正落實使用，並非停留紙上談兵。



顏汶羽建議，系統完成試用後應擴大使用範圍，達至真正的執法及打擊成效：「系統淨係裝喺開源道，但觀塘其他地方，例如巧明街、商貿區冇安裝嘅話都唔會有改善。應該整個觀塘區都要加，否則只會將違泊喺開源道嘅車輛轉移到其他區。」他承認，觀塘商貿區內的貨車泊位不足，但「起動九龍東」正計劃興建大型停車場，以緩解供應不足問題。

他期望政府正式使用該系統前，可徹底解決或會影響紀錄的外在因素，例如車輛高度、天氣情況、鏡頭清晰度等，以確保可記錄到違規違法的車輛，並進行執法。

有不少市民擔心系統或會侵犯個人私隱，本身亦是立法會議員的顏汶羽，建議運輸署向市民作詳細解說，甚至提供模擬數據顯示圖，讓市民知道系統只會收集車輛外貌、車牌等資料，並不會拍攝到非執法用途的資料。