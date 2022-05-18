議員倡設兒童醫療券　陳肇始稱未考慮　顏汶羽質問：不為還是不能

長者醫療券計劃自2009年推出，截至今年4月底，已有145萬名長者使用。在今日（18日）立法會會議，民建聯議員顏汶羽口頭質詢政府會否考慮擴大長者醫療券適用範圍至所有年齡層，包括增設兒童醫療券計劃，每年向每名兒童醫療券戶口注資2,000元。



食物及衞生局局長陳肇始回應時表示，暫時未考慮推行此計劃，又稱將會在本屆政府任期內，推出基層醫療健康服務可持續發展制訂藍圖，届時將會介紹不同年齡層的醫療健康安排。顏汶羽質疑，「政府總是有千百萬理由話唔得，究竟係不為定不能？」



醫療券自2009年推出至今，截至今年4月底，已有145萬名長者使用醫療券。。（資料圖片）

倡擴大長者醫療券使用範圍至住院服務 家庭成員可共享

顏汶羽在會上向政府發出三項提問，包括擴大長者醫療券的使用範圍至住院服務、日間手術程序，以及廣東省三級甲等醫院及澳門的主要醫院和診所提供的醫療服務；容許長者使用醫療券購買樂齡科技產品及醫療器材；家庭成員共享醫療券；擴大長者醫療券的適用範圍至所有年齡層，以及增設兒童醫療券計劃。

顏汶羽今日（18日）向政府發出三項提問，包括擴大長者醫療券適用範圍。（資料圖片/張浩維攝）

理解不同年齡皆有醫療需要 陳肇始：醫療券主要針對長者

陳肇始回覆質詢指，目前未有計劃擴大醫療券的年齡層及服務範圍，重申理解不同年齡組別皆有基層醫療需要 ，但目前對象主要針對長者。她又指，將持續檢視計劃，做出適當調整 。

▼3月27日 觀塘社區疫苗接種服務▼



+ 21

李世榮問可否夫婦自願共享醫療券 陳肇始憂有人為另一半「死慳死抵」

另一民建聯立法會議員李世榮追問，若是兩老家庭，政府會否考慮將醫療券優化為夫婦自願共享？陳肇始回應指，若夫婦其中一人為另一半「死慳死抵」，只為留給家庭成員使用，就失卻原本醫療券的原意，不能用得其所。她強調醫療券不得轉贈及共享，政府不會改變相關安排。

本届政府將推出的基層醫療健康服務可持續發展制訂藍圖，會加以優化及規範醫療券的使用，包括將部份醫療券金額劃定基層醫療的指定用途，例如健康風險評估、慢性病檢查、要求長者登記家庭醫生等。

陳肇始重申未來藍圖將會為全年齡層的市民做出更完善醫療服務安排。（資料圖片/廖雁雄攝）

顏汶羽批評，醫療券的發展步伐緩慢，形容是「擠牙膏式」，又指「政府總是有千百萬理由話唔得，究竟政府係不為定不能？」 惟陳肇始強調上述措施均有其局限，重申未來藍圖將會為全年齡層的市民做出更完善的醫療服務安排。