陳朗昇被捕｜陳朗昇被控阻差辦公周四上庭　憂赴英行程受阻

香港記者協會主席陳朗昇於本月7日採訪朗屏邨業主大會期間，涉阻差辦公被捕。他在其個人fb上表示，接獲警方通知，要求他今天去旺角警署，警方會正式落案控告他。陳朗昇於下午3時半到達旺角警署，向傳媒指原定9月29日赴英，擔心行程受阻。

警方表示，經進一步調查及徵詢法律意見後，今日（19日）控以41歲姓陳被捕男子一項「阻礙警務人員執行職務」罪，案件將於周四（22日）下午在西九龍裁判法院提堂。



陳朗昇於本月7日旺角麥花臣場館採訪時被捕，事隔兩周，警方控告他涉嫌阻差辦公。(陳浩然攝)

陳朗昇於下午3時許到達旺角警署，他於門前曾與警方就記者區的安排爭論。其後他接受訪問，指中午12時許接獲警方電話通知，會正式落案控告他，惟警方未有交代罪名。他引述警方指不會扣押他，亦毋須落口供，料今日內可以離開，本周內出庭應訊，「原定星期三21號報到，警方早咗提出要檢控，都負責任嘅，唔會星期三先嚟講。」

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至下午4時許，陳朗昇在警署內逗留約半小時後離開。他透露被警方控以「妨礙警務人員執行職務（阻差辦公）」罪，涉及本月7日旺角麥花臣場館採訪時被捕案件，並將於周四下午在西九龍裁判法院上庭。他指等候離開警署期間，有警員突然問他會否離港，他表明將於本月29日離港前往英國半年，他形容警員的詢問「有趣」，但不揣測對方目的是否不想他離港。

陳朗昇指會就控罪諮詢律師意見，亦預計自己會向裁判官申請保釋，但會交由裁判官定斷。如果不獲准出境，料9月底登機赴英國牛津大學路透研究所參加學人計劃會受阻，最終安排要視乎事態發展，認為如因案件導致無法赴英是「可笑」，他亦已收到牛津方面對其情況表達支持。

陳朗昇現職網媒Channel C 的副採訪主任，本月7日早上11時許，他與攝影師到旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會前，被警員截查身份證。其間陳朗昇被指拒絕向警員出示身份證，涉嫌「妨礙警務人員執行職務」及「在公眾地方行為不檢」被捕及帶返旺角警署。事隔逾11小時後，同日晚上11時許，他獲准保釋離開警署。

警方當日指，警員於本月7日約11時於旺角奶路臣街及染布房街交界執行職務期間，發現兩名男子形跡可疑，遂上前調查，並要求兩人出示身份證。其中一名42歲姓李本地男子配合要求，提供身份證予人員查核，經初步查問後獲放行。惟另一名41歲姓陳本地男子表現不合作，拒絕向人員出示身份證，人員多次勸喻及警告不果後，以涉嫌「妨礙警務人員執行職務」及「在公眾地方行為不檢」將其拘捕。案件交由旺角警區刑事調查隊第10隊跟進。