燈柱掛國旗收巡查費　路政全數退款：推動愛國教育將設豁免機制

去年國慶，有團體申請在燈柱懸掛國旗，遭路政署按照既定「收回成本」原則，收取約14.7萬元，以填補維修承建商在旗幟懸掛期間的巡查開支。做法早前惹來建制陣營非議，路政署一開初解釋並無豁免機制，其後特首李家超介入，指示豁免相關費用，又要求相關部門制定適當措施避免同樣事情再發生。

運輸及物流局表示，政府已於昨日（4日）將費用全數退回有關團體，解釋是為了推動愛國主義教育，政府短期內將制訂適當機制，處理由民間團體及市民提出懸掛國旗的申請，包括豁免相關費用的具體安排。立法會議員陳仲尼贊同政府制訂機制，又稱路政署原先的做法只是依足規矩辦事，「不能說是做錯，惟考慮不夠會面，結果觸發爭議。」



屈穎妍控訴燈柱掛國旗遭收費 議員助攻稱愛國行動 路政署允退款

燈柱掛國旗路政署收費 李家超：已指示豁免費用 要求避免再發生

陳仲尼：其實只係依規矩 不能說是做錯

運輸及物流局解釋，制訂豁免收費機制旨在推動各界在尊重國旗的前提下表達愛國情感，同時確保活動安全有序。政府一向積極推動民間團體及市民在尊重國旗、區旗及其圖案的前提下，共同慶祝國慶日及香港特別行政區成立紀念日，以表達愛國情感。