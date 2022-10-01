地建界議員龍漢標加盟　經民聯議席增至9席　穩佔立會第二大黨

經民聯公布新一屆領導層名單，麗新集團主席林建岳及立法會工程界議員盧偉國，分別連任監事會及執委會主席。立法會金融服務界前議員張華峰，接替全國政協委員李大壯出任監事會副主席。

而立法會地產及建造界議員龍漢標正式加入經民聯，出任執委會成員，令經民聯在立法會議席增至9席，繼續是立法會第二大黨。



派人補選？盧偉國：爭取服務機會嘅心一定在

龍漢標昨日以經民聯成員身份出席該黨活動，指加入經民聯令他感到「好開心」，又稱自今年一月起出任議員，已經與經民聯有很多合作，希望日後能分享自己的經驗及專業知識，與其他前輩一同為香港努力。盧偉國則指，龍漢權與經民聯在如何推動社會發展等很多方面看法一致，不過早前因在地產建設商會和業界方面有內部程序要處理，因此拖到現時才加入經民聯。

今屆立法會上任之初，經民聯只佔7席，隨著紡織及製衣界議員陳祖恒今年7月入黨，經民聯成為立法會第二大黨。今次龍漢標加盟，更進一步加強經民聯在議會內的勢力。被問到會否希望再下一城，派人參選立法會補選，盧偉國表示，經民聯的宗旨是爭取在不同平台為祖國和香港服務，會堅實地爭取各種機會服務大家，「呢個心一定在」。