經民聯「十招」長幼谷針　倡「疫苗通行證」涵蓋12歲以下兒童

經民聯今（19日）發表推動長幼接種疫苗的十項建議，包括容許已符合接種要求的學校全日復課，以及落實公務員可於上班時間陪同小朋友接種疫苗，並要求安排更多外展接種隊等等。



建議符合接種要求 小學幼園准全日復課

經民聯主席盧偉國指，疫情至今兩年半，長者及3歲以下小童的確診數字急升，而兩者疫苗接種率都不足。該黨提出十個建議，包括小學及幼稚園有9成學生接種兩劑疫苗、而所有教職員符合「疫苗通行證」，便可以與中學看齊，恢復全日面授課。

經民聯成員、眼科醫生龐朝輝則提出，當局應擴大「疫苗通行證」措施到12歲以下的兒童。他指，現時「疫苗通行證」豁免12歲以下兒童，學童進入學校也沒硬性要求打針，家長安排小朋友接種疫苗的誘因很低，擴大「疫苗通行證」年齡範圍是個可行的方法。

經民聯「十招」長幼谷針：



1、盡力搜羅全球針對幼童等不同人士的合適疫苗，確保恢復通關順利

2、設立指定醫院和24小時諮詢熱線，處理好兒童疫苗接種跟進服務

3、容許公務員在上班時間陪同小朋友接種疫苗

4、增撥資源籌組更多「外展接種隊」，提供到校接種

5、容許符合接種要求的小學及幼稚園全日復課

6、研究擴大「疫苗通行證」年齡範圍到12歲以下兒童

7、加強與社福機構、地區團體合作，組織「疫苗醫療義工隊」

8、加強流動接種服務，便利長者接種疫苗

9、加強疫苗接種宣傳

10、與商界合作推出疫苗接種計劃



倡容許公務員上班時間 陪同小朋友打針

該黨議員陸瀚民指，政府應主動出擊，「唔係人搵針，係要針搵人」，應增撥資源籌組更多「外展接種隊」，提供到校接種，與學校主動接洽，確保每間學校都有參與和安排疫苗接種。

身兼行會成員的林健鋒認為，政府應牽頭提供「最大便利、最大彈性」，容許公務員可於上班時間請半日假陪同兒童接種疫苗，發揮示範作用，鼓勵私人企業提供同樣待遇，從而提高兒童疫苗接種率。