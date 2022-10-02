孫玉菡：已去信保良局　要求就院舍虐兒案提交報告

保良局嬰兒組留宿幼兒中心近日發生懷疑職員虐兒事件。勞工及褔利局局長孫玉菡今日（2日）接受無綫新聞節目訪問時表示，警方正調查案件，強調社會福利署正嚴肅跟進，並已敦促機構徹查事件、審視流程和提出改善辦法，稍後須向社署提交報告。



勞工及褔利局局長孫玉菡。（資料圖片）

與大學合作引入科技監測

孫玉菡指，不便評論事件是屬個別例子或機構文化所致，但提到社署於童樂居虐兒案後成立「兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會」，日前公布首階段檢討報告時提出31項建議，部份建議已落實，其中今次發現保良局嬰兒組懷疑虐兒事件，正是落實了報告內強化巡查工作的成果，政府會繼續跟進報告內的其他建議。

他又指，現時這類幼兒住宿院舍內有約三、四成兒童有特殊需要，未來重點工作包括：提高照顧幼童的人手比例，由現時的1比6到1比4.5；增設基層職級分擔幼兒照顧員的工作；與大學合作，引入科技監測院舍內的情況，強調會平衡私隱。

職安法例的完善近期引起關注，但日前《職安健法例（雜項修訂）條例草案》委員會會議期間，勞資議員就會議程序發生激烈爭執，多名議員離場抗議。不過孫玉菡表示仍然對條例的審議工作有信心，相信每位議員都關心此事。