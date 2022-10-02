政府計劃河套區用作逆向隔離　葉劉淑儀：或拖慢科技發展

深港兩地早前成立專班討論「逆向隔離」，政府計劃讓港人在落馬洲河套區先行隔離，以符合內地「7+3」入境要求，便利港人北上。不過行政會議召集人葉劉淑儀出席《Now新聞》電視節目期間表示政府任期有限，如再將河套區用作隔離，耗費個一年半載，或會拖慢科技發展進度。



在北部都會區中，政府其中一個重點項目便是在河套區發展「港深創新及科技園」。對此葉劉表示：「因為一任（政府）係5年，如果搞得成逆向隔離，用1年，咁咪唔見咗4年。你知科技發展得好快，進步得好快㗎嘛，變咗又影響咗我哋嘅科技發展。」她又提到未來將來會有「新田科技城」，可與內地創科業銜接，惟現在或要再尋找解決方法。

葉劉又認為，只有取消入境醫學監察要求才能吸引遊客，加上內地旅客佔香港整體旅客較高比重，認為要盡早對內通關，又透露已看到曙光。