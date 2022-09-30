通關︱譚耀宗料二十大後驛站名額盡加 逆隔離工作人員閉環可做到
撰文：文維廣
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海外入境檢疫期縮短至「0+3」，外界關注對內通關進展。全國人大常委譚耀宗相信10月中，中共二十大會議過後，港人入境內地的「健康驛站」名額會盡量增加。會否於10月內調整名額，他則說有機會，希望「愈快愈好」，強調會有條件進一步開放。
至於提前在香港隔離、再入境內地的「逆向隔離」安排，譚稱與內地的討論仍在繼續，兩地希望找到「雙方都做到嘅方法」。他又說，相信工作人員期間都要閉環，「要工作一段時間先可以返屋企，都有一啲困難喺度，不過我覺得都可以盡量諗辦法解決。」
難料0+0時間表 譚：現政府好在穩步放寬
譚耀宗稱，相信內地都很明白港人希望增加健康驛站名額，不論是經商、就業就學、家庭團聚，但全面開放仍要一段時間，因為疫情反反覆覆。至於對外，他說「0+3」實施後，國際活動已陸續恢復，經過一段時間，如果運作順利、沒有衍生問題，也沒帶來很多確診個案，相信政府會視乎數據資料進一步開放，但很難估計到11月國際金融峰會時，入境措施會否放寬至「0+0」。
依家政府做嘢比較好，一路向前推進，喺放寬方面推進，呢個做法好過時快時慢、時鬆時緊，或者行咗之後返番轉頭，咁就唔好啦。如果一步步向前推進，諗清楚、睇清楚數據，唔會有問題啦，就進一步開放，係大家都希望見到。
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