明日戰記觀後感　議員洪雯：香港有力開拓新戲種　政府要支持！

近期港產片受到關注，繼《緣路山旮旯》和《阿媽有咗第二個》，科幻電影《明日戰記》亦成為話題。電影在上星期四（25日）首日上映，立法會議員洪雯即到戲院睇戲，今日（30日）上載沒有劇透的影評。



洪雯表示，衷心拜服電影的特技團隊，交出了超過1,700個特效鏡頭，天災情況、打鬥場面、城市景觀通通充滿質感，極其細緻。製作之認真，不亞於外語片。

有讚亦有彈，洪雯也說《明日戰記》不足之處是故事和文戲稍嫌單薄，角色刻劃未夠豐富。

電腦特技是電影業「基建」 需要政府扶持

睇完《明日戰記》後，洪雯認為香港有力開拓新戲種。她說去年上映的《梅艷芳》和《媽媽的神奇小子》，就已經把八十年代的利舞臺，以及2008年的北京殘奧會現場活現觀眾眼前，質素絕不失禮。只要繼續有投資、鑽研，她相信香港電腦特技絕對有力更上一層樓，有能力製作更多科幻片。

而要拓展電腦特技行業，洪雯認為政府扶持十分重要。她說，《拆彈專家》搭建一比一的紅隧場景，單是工程費用，已耗資超過1,000萬元，不是每個電影製作團隊均負擔得起，這時候電腦特技便能大派用場，認為電腦特技是香港電影業的「新基建」。

洪雯指，為行業搭建「基建」，不能單靠本地電影人，政府亦必須參與其中。她舉例韓國早於2009年成立「韓國文化產業振興院」，協助電影業界增強競爭力，近年更主動投資當地的電腦特技公司，提升業內的幕後製作水平。洪雯認為，若香港也希望培育出如Dexter Studios般的大規模的電腦特技企業，政府要拓闊想像，在政策制訂上急起直追。

（官方相片）

IP化拓展周邊產品 支持本地文學、劇本創作

至於電影業發展，洪雯亦提出需要「IP化」，即擁有更多知識產權。她指，影視作品IP化可以發展周邊產品，例如手機遊戲、AR和VR遊戲等，認為文體旅局可以與創科及工業局合作，增加香港文創產業的協同效應，亦可以與商經局合作，協助企業參與海內外文創產品展銷會。

此外，洪雯亦提到要扶持本地文學、劇本創作等上游行業。最後她借用《明日戰記》的一句對白：香港文創產業的命運最後是「大鑊」，還是「大獲」（全勝），一切都取決於我們的決心，畢竟「ending係點，我哋決定的」。