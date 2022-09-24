梁宏正：並非想所有青年到大灣區發展　只希望傳達屬不錯選項

工聯會大灣區服務社今日（24日）舉行「與青年對談：如何把握灣區機遇」分享會，民政及青年事務局副局長梁宏正，與曾經到大灣區實習、就業或創業的港青交流。梁宏正強調，並非想所有香港青年都去大灣區發展，只是希望大家明白到大灣區發展是不錯的選項。

梁宏正指，「大灣區青年就業計劃」反應熱烈，當局會繼續推出各種資助及實習計劃，促進港青了解內地工作機遇和提高國民身分認同。



梁宏正表示，政府一直致力推動港青到大灣區發展，為了鼓勵有內地業務的公司聘請香港大學生，推出了「大灣區青年就業計劃」，同時設立其他創業資助計劃、實習計劃及交流團，促進港青體驗和了解內地職場實況、工作文化及發展機遇，可與內地青年交流，提高國民身分認同。

多名大灣區青年就業計劃參加者分享經驗，他們分別主要從事創科及金融工作，認為灣區機遇大，但港人缺乏北上機會又少接觸內地職場文化，到大灣區發展意欲低，促當局加強宣傳和教育，同時增加工作職位的多元，例如藝術設計、文科的實習機會。

有人反映，兩地制度差異帶來挑戰，例如勞工法例及網絡條例的不同，但卻缺乏相關資訊和指引。梁宏正說，將積極思考如何推動大灣區資訊流通，但攻略式資訊，例如在辦理銀行卡的流程等，坊間已有不少團體製作，政府十分支持。

有內地企業憂港人隨時返港

另有大學畢業生反映在內地求職遇到困難，因內地企業憂慮港人隨時返港，充滿不穩定和不確定性，促政府加強與內地港資公司合作，增加港青就業機會。

疫情持續近三年，有希望到內地創業的港青反映疫下落戶有困難，梁宏正坦言，很多工作因疫情而無法進行，情況會慢慢改善，當局今年底安排了部分取得贊助的港企到內地落戶，當局也推出創業比賽和基金，相信若果日後通關，加上內地的商創基地提供足夠基建和配套，能夠進一步幫助港企落戶。