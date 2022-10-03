港產太空人｜持BNO可申請？　學者：政治忠誠成疑　應先要求申報

國家宣布啟動第四批預備航天員的選拔工作，當中有兩名載荷專家，會選香港及澳門居民出任，而本港申請人必須是香港永久居民中的中國公民。創新科技及工業局局長孫東今早（3日）在電台節目被問到持英國國民（海外）護照（BNO）的港人是否合符資格申請時，未能正面回應，只表示留給相關委員會處理。

BNO現時在香港和內地不被視為旅行證件和身份證明，因此法規上未必有明確渠道禁止持有人參加選拔，不過BNO實際上有入籍英國的作用，因此問題性質敏感。有學者指出，航天人員身份特殊，需要高度的政治忠誠，持有BNO肯定不合要求，認為航天局可在選拔時詢問申請人是否持有BNO，再作篩選。



湯：料接納BNO持有人機會較低

在過往，於香港持有其他國家護照人士都作中國公民看待，BNO等護照只視為旅遊證件。不過基於香港政治狀況變化，英國於2021年1月放寬持BNO香港人的限制，容許他們透過「5+1」安排入籍英國；中方隨即反制，不再承認BNO，特區政府也跟隨不承認BNO為有效旅行證件和身份證明。正因為BNO性質出現變化，問題的性質相當尷尬：表明BNO持有人不得申請，可能間接承認BNO的地位；但隨意容讓BNO持有人申請，政治上又易招話柄。

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，BNO是否一份決定國籍的文件，目前沒有定論，因為根據中國《國籍法》和香港《入境條例》等法例，港人「永久性居民」的身份沒有期限，即使已移民到英國或其他地方，仍然可以是香港永久性居民和中國公民。不過他指，政治上是否容許BNO持有人參與則是另一個問題，因為國家邀請港人參與航天工作，同時間也有增強港人國民身份認同的作用，因此一定要請愛國愛港的人，「政治上，國家會選一個持有BNO甚至已移居的人當載荷專家，機會是相當低。」

湯家驊亦認為不止BNO，其他國家移民資格的文件如美國綠卡，都會有同一個潛在問題：「航天員的政治忠誠是很重要的，作為國家航天員，或多或少都會接觸到一些國家航天發展的高度機密資料。所以如果航天局對申請人的背景作一些審查，例如要他們申報有沒有其他國家護照、能導致國籍變更的文件之類，再做酌情的篩選，我認為是理所當然，且絕對可以理解。」

劉兆佳：篩選後毋須解釋原因

全國港澳研究會副會長劉兆佳則指，自去年起BNO已變成移民英國的資格，中方不再承認BNO的官方地位，可是BNO仍然存在一些政治上的象徵意義。而中國要選拔太空人，肯定會要求是愛國愛港的中國公民，要高度政治忠誠，不容其他國家身份的人搞破壞。

他指：「按照這個要求，肯定持有BNO不行吧？中方不承認BNO，但西方國家仍然會視BNO持有人為某種程度上的英國公民，那你怎麼說服別人自己效忠於『中華人民共和國』？一定要先摒除與其他國家，特別對中國不友好國家的政治聯繫。那很簡單，申請時要求你（申請人）呈報是否擁有BNO就行了，提供失實資料是犯法的，篩選後也沒有必要告訴你背後原因。」

狄志遠：可透過面試等方式了解國家認同感

新思維主席狄志遠則認為不能一刀切，因為港人持有BNO背後涉及的考慮很多，難單憑這個因素斷定其對國家是否忠誠，可以通過面試等方式，了解申請人的國家認同和社會參與。