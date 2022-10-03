港產太空人｜網民強推13個香港名人衝上宇宙　黎明、李家超上榜

中央在昨日(2日)宣布中國載人航天工程辦公室中國第四批預備航天員中，將會有兩名載荷專家由香港及澳門居民出任，即是香港人都有可能做太空人。消息令網民忽發奇想，討論到究竟香港有哪些名人最有資格上太空呢?



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中央於10月2日宣布於中國第四批的預備航天員中，將會有兩名載荷員由香港和澳門居民出任。申請人必須為30至45歲、香港永久居民的中國籍公民，男性為162至175厘米高，女性則要為160至175厘米高。招募將會於10月6日至27日，於11間本地大學、政府的5間研究中心、香港生產力促進局、數碼港與香港科學園的科研機構或企業和政府部門及醫管局進行。

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香港人能成為太空人的消息一出，網民都即刻議論紛紛，有網民表示小太空人終於可以夢想成真，更討論哪些港人「最有資格」上太空。《開罐》綜合網民意見，搞笑嚴選了以下13個名人可以代表香港人上太空!

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從細細個就聽父母說，你的字怎樣，便反映你的人和你的性格怎樣。字跡的長度、深度、幅度等，都可看到一個人的性格和特點。簽名的設計往往比字更能夠突出個人的風格和特色，那香港名人的簽名又是怎樣能代表他們的性格，你又能否看得出呢?

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