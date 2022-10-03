大埔匡智松嶺二校疑爆虐兒　梁美芬批局方卸責　鄧飛要求改善監管

大埔特殊學校匡智松嶺第二校爆出懷疑虐兒案。立法會教育事務委員會主席梁美芬表示對事件感到非常心痛和震驚，指出虐待兒童本身已是非常殘忍的行為，虐待智障兒童更是罪加一等，又指該校已非第一次捲入類似事件。



教育事務委員會副主席鄧飛則表示，虐待學童令人髮指，呼籲訂立保護兒童法時要精確制定指引。



梁美芬指出，這間學校於2019年已曾被揭發懷疑虐兒事件，當時閉路電視拍攝到有關兒童反抗和表現激動的片段，但律政司認為沒有足夠證據提出檢控。她批評，政府過去差不多3年並沒有做好對特殊學校的監督工作，亦質疑勞福局和教育局互相推卸責任。「立法會曾多次討論保護兒童及虐兒事件，至今政府都沒有太大改善。究竟當局有否汲取教訓？」

梁美芬認為，政府要成立跨部門小組處理虐兒事件，要從嚴懲罰施虐者，亦要考慮懲處知情不報的相關人士，以免照顧智障兒童的人員互相包庇。

鄧飛則認為，社會有聲音要求政府盡快通過保護兒童法，強制舉報虐兒個案。他提出立法要有精確指引，避免操作流於僵化，或有事無事都先舉報以求自保，以至造成濫報，令執法部門不勝負荷。鄧飛希望各方人士包括前線工作人員、有關機構、甚至專業醫護人員等互相磨合，不斷完善流程，以制定一套能夠執行的法例。

對於虐兒個案屢傳，鄧飛指令人痛心之餘，最重要是反映了政府的監管力度明顯不足。他要求局方盡快改善監管，並循監管制度、前線人員專業資格與操守、相關懲處罰則，以及培訓等方面，作出檢討和審視。