大埔匡智松嶺二校疑爆虐兒　教育局促辦學團體跟進　警方調查

大埔特殊學校匡智松嶺第二校疑爆虐兒，教育局今日（2日）證實早前涉及該校行政失當及學校人員不當處理學生，已責成有關辦學團體及學校嚴肅跟進，警方亦正跟進部份個案，暫不宜作出進一步評論。另外，有關學校曾出現確診個案，校方已按機制通報衞生防護中心，並發信通知涉及班別的家長。



立法會社會福利界議員狄志遠表示，懷疑虐兒案的問題嚴峻且廣泛，人手不足及人手流動性大令機構難以維持穩定服務，因而衍生虐兒問題。目前現階段就人手問題已有方向性討論，未來4至5個月會有初步結果，並將落實及細緻化人手安排。他又建議有關部門就懷疑虐兒事件，在一星期內向公眾提交報告及改善建議，以挽回市民對這類服務的信心。



教育局表示，一直建議學校善用正向行為支援策略，減少學生出現情緒行為問題情況。當學生出現嚴重情緒行為問題時，基於保障學生或其他人安全的前提，學校可考慮適當使用約束或隔離的方法。

學校應參考教育局編訂的《使用約束或隔離的方法處理有特殊教育需要學生嚴重情緒行為問題的指引》，與校內人員，包括教育心理學家、教師、社工、護士及宿舍人員及相關人士預先商討應如何按照不同情況採用約束帶、約束衣、寧緒椅、寧緒室等約束或隔離的方法，作為管教的措施，並與家長充分溝通。

根據以上指引，約束或隔離學生的時間必須短暫，程度亦須適當，並須顧及學生的個人感受、尊嚴及私隱，確保該方法不會對學生身心造成傷害；亦不應該被使用作為懲罰。學校人員須緊記採用合乎情理、比例及程度的介入方法處理所面對的情況，以保障各人的人身安全。

另外，至於學校爆疫事件。教育局指，按現行機制，當學校出現確診個案時，校方需通報衞生防護中心及發家長信。有關學校曾出現確診個案，並已按機制通報衞生防護中心。校方已發信通知涉及班別的家長，而再經教育局提醒後，學校已發信通知全校家長有關確診事宜。

雷張慎佳指出，機構員工作為照顧及守護兒童的角色非常重要，因此機構要審慎挑選職員，招聘時須向應聘者清楚講解機構目的及服務要求。（資料圖片／張貮龍攝）

雷張慎佳：照顧兒童底線非暴力

兒童事務委員會非官守委員雷張慎佳表示，機構員工作為照顧及守護兒童的角色非常重要，因此機構要審慎挑選職員，招聘時須向應聘者清楚講解機構目的及服務要求，強調照顧兒童應出於關愛，「底線一定係非暴力」，機構同時要說明如何支援工作上出現困難的員工。

她認為萬一發生虐兒事故後，亦必須立即處理好。「有啲情況視而不見，容許佢存在好耐，積咗太耐變成一種文化。」因此須向其他員工講解事情後果，提醒他們要提高警覺。她又指，現時有不同虐兒事件出現，但強調不能「一竹竿打一船人」，仍有不少前線員工盡責並適當照顧兒童。

立法會議員狄志遠表示，現時相關機構的人手僅僅勉強滿足要求， 「依個比例已經係好耐之前訂㗎啦，（而家）人手比例唔理想」（梁鵬威攝）

狄志遠：人手不足難維持穩定服務 衍生虐兒問題

狄志遠表示，據他了解，短期內已涉及4間機構出現懷疑虐兒案，認為問題嚴峻且廣泛。他指特殊學校及宿舍的學童問題較為複雜，管教方面需要花更多心力。惟因人手不足及人手流動性大，機構難以維持穩定服務，因而衍生虐兒問題。

狄認為現時相關機構的人手僅僅勉強滿足要求， 「依個比例已經係好耐之前訂㗎啦，（而家）人手比例唔理想」，而部份機構人手流動性逾10%，有機構流動性更接近30%，加上社工因移民、轉行流失，督導層變動大，以致機構督導工作容易出現疏漏，亦難阻止員工不恰當的行為，嚴重影響服務質素。

他建議機構進行內部審視，檢查員工有否對兒童造成傷害。教育局及社署亦要審視機構運作情況，並對機構發出相關指引。他又指，最近社署對機構加強巡查，才得以揭發保良局虐兒事件，相信此舉暫時有效，並能夠發揮檢察作用。兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會調查報告，亦要求機構有清楚的督導及監視機制，定期為員工進行督導工作、加強培訓，「相信呢啲（加強巡查及內部監管工作）可以馬上進行，因為涉及嘅資源唔會太多。」

至於報告中的中長期計畫，就是改善人手比例，加強人手培訓及資源配套，現階段已有方向性討論，預計第二階段，即未來4至5個月會有初步結果，並將落實及細緻化人手安排。他又促政府儘快落實強制舉報虐兒法案，期望今年底提交至立法會討論及通過。

他亦建議政府成立獨立調查委員會跟進虐兒事件，委員會成員包括社工、法律界人士、院舍機構代表等，監管及督導機構。

▼保護兒童會「童樂居」爆出虐兒案▼

