港產太空人｜吳傑莊欲應徵惜身高「超標」　將推薦議辦職員報名

國家宣布啟動第四批預備航天員的選拔工作，當中將有兩名載荷專家，會選香港及澳門居民出任，政府即將開始招募工作。從事創科多年、擁有工程學博士學位的立法會選委界議員吳傑莊稱，自身也躍躍欲試，可惜身高和年齡不符要求，但會推薦議辦一位有博士學歷的議員助理參加。



吳：曾從事科研開發、軟件工程

吳傑莊表示，國家向香港送上厚禮，第四批預備航天員選拔工作會首次在港澳地區選拔載荷專家，香港的科研和工程技術人員將大有機會成為「太空人」，除了令全港市民十分鼓舞外，更是對香港年輕人天大的喜訊，有機會夢想成真成為太空人，這顯示中央肯定香港的科研力量，也是中央對香港的關愛。

是次招募的載荷專家，須達到一些基本要求，例如年齡須介乎30至45歲；男性的身高須介乎162至175厘米，女性的身高須介乎160至175厘米；體格亦要非常好，需要身體健康、非過敏體質，以及沒有影響飛行服務的既往病史和家族病史。吳傑莊提到：「其實我自己也躍躍欲試，可惜身高多了3cm，也年長了3歲，大呻可惜。最後我決定推薦議辦中一位博士級議員助理去參加。」他指，國家航天發展一日千里，特區政府要全力配合好選拔工作，年輕人要把握好機會實現太空夢想，貢獻國家航天事業。

根據吳傑莊議辦提供資料，該名職員姓郝，於2021年取得科技大學計算機科學及工程學博士學位。議辦回覆指，該職員在畢業前曾做過數年創科相關工作，相信符合計劃基本要求。吳傑莊則表示，該員工過往的工作經驗集中於科研開發、軟件工程上，不知政府最終需要什麼專長的人，但希望提供更多人才讓政府選擇。