公民黨7執委無人願續任　梁家傑：倘沒人接手需解散

公民黨上周18日舉行集思會，商討未來路向。黨主席梁家傑會後表示，大家都要思考在今日政治環境下，政黨的存在價值為何，以及社會是否仍然需要公民黨。梁家傑日前向黨友發出「主席家書」指若公民黨如要繼續運作，必須有「願意擔當執委的人」及「可能做的事」。

梁家傑向《香港01》表示，據其了解目前執委會7人之中，包括自己在內，暫時無人願意留任，如果到12月執委會換屆時都未有人願意接棒，屆時將需要啟動解散程序，送「最後一程」。



不會積極邀請黨友出任執委

梁家傑在「主席家書」中提到，參與上月集思會討論的黨友達致的共識是：大家同意黨要繼續下去必須要有可能做的事和願意擔當執委的人。「在今天公民黨再不能參選，不能籌款，人才凋零的景況下能怎樣走下去？的確需要黨友們的真知灼見和付出。」

現時公民黨執委會共有7人，包括主席梁家傑、副主席（內務）賴仁彪、秘書長梁嘉善、司庫蔡啟昇、香港島地區支部主席梁兆新、新界東地區支部主席容溟舟、九龍東地區支部主席黃鶴鳴。

梁家傑回覆查詢指，據其了解7名執委都不打算留任，自身亦不會積極邀請黨友出任：「如果到時（執委會換屆）真的沒有人接，就要送公民黨最後一程。」亦即啟動解散程序，但強調最終須交由會員大會決定。公民黨章程中，未見列明解散程序和門檻，梁家傑指執委會正研究相關程序。

公民黨於2006年3月成立，早期定位是以中產、專業人士為主的「大狀黨」，歷經十多年演變，該黨在2019年修例風波後形象轉趨進取，更有成員曾經多次聯繫外國，建議就人權問題制裁中國內地和香港，2020年原定的立法會選舉，該黨參選人被大規模DQ。

自從《港區國安法》實施以及隨後的民主派初選案後，公民黨已漸趨低調，該黨前立法會議員楊岳橋、郭家麒、譚文豪，以及前區議員李予信去年4月因初選案被起訴後退黨，其後更發表公開信指公民黨「已經完成了歷史任務」，呼籲解散。過去一年，公民黨已沒有以黨名義舉行公開活動。梁家傑上月集思會過後向記者表示，當一些民主派政黨，連「夾錢食飯」、參加選舉都不可以香港人或者當權者都需要思考，一些政黨在今日香港還有沒有生存空間。