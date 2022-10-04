施政報告｜公共管治學會促實施「0+0」　倡保留區議會直選

今屆政府首份《施政報告》將於10月19日發表，香港公共管治學會提出逾百項建議，包括盡快實施「0+0」入境檢疫限制；成立香港基建督導委員會，加快建設「北部都會區」及「明日大嶼」，以及發行1萬億元香港基建債券等。



該會理事長陳財喜建議政府檢討地方行政，盡快公布地區行政新安排。他認為區議會制度有需要保留，傾向維持有直選成份，但需要精簡架構，例如劃大選區，令區議會能夠更有效解決問題。



倡發行1萬億基建債 年息3厘

陳財喜建議成立香港基建督導委員會，由行政長官親自指揮，爭取時間及早開拓土地建成公屋。他稱，為減輕政府財政負擔，建議成立1萬億元的香港基建債券，一半在香港發行，另一半供國內投資單位投資，利息為3厘。

在人才方面，陳財喜建議容許非香港的大專生畢業後留港找工作，留港期可達五年。為鼓勵生育，他認為政府可為新生嬰兒提供12個月津貼，每月2,000元。他亦提出除了現行的體育專員外，增設文化專員，推廣本港文化發展。

在地區行政改革方面，陳財喜稱以往區議會選區範圍太細，令區議員欠缺宏觀看法，建議劃大選區，引入社區發展概念，令市民也能參與其中。他提到以往市政局的模式貼地，制度較區議會理想，但傾向區議會保留直選成份。他稱，為有效解決市民問題，他不介意區議會引入專業人士，包括建築師、律師和環保人士等。