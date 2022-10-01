通關內地︱譚耀宗引內地朋友：二十大後或放寬　澳門稱跟內地步伐

本港放寬海外入境檢疫至「0+3」，外界一直關注與內地「清零」政策不符，或阻礙與內地通關進展。全國人大常委譚耀宗接受電視台訪問，認同香港應逐步放寬入境檢疫措施，他說「外防輸入」是香港範圍內的工作，可以自己處理，中央很尊重香港放寬的決定。

譚耀宗引述「內地朋友」估計，本月中召開的中共二十大結束後，香港與內地的通關政策有機會放寬。澳門行政長官賀一誠重申，澳門要與內地通關，就沒辦法對香港可實施免隔離措施，會跟隨內地步伐與香港同步溝通。



入境檢疫鬆綁屬港府工作 有別清零、但中央尊重

目前內地對香港入境人士採取「7+3」隔離政策，即7天集中於「健康驛站」隔離、3天居家健康監測，並須「抽籤」分配名額。譚耀宗指，現時香港的防疫政策有別於內地「清零」，但他引述「內地朋友」估計，中共二十大後，兩地通關政策有機會放寬。賀一誠則指，目前澳門未有時間表放寬港人入境檢疫，要等內地放寬對香港的隔離措施，澳門才會同步與香港溝通。

譚耀宗談及「清零」政策，指內地仍會不斷篩查，務求及時發現染疫者並進行隔離，「對（內地）人民嚟講係好嘅，不過付出嘅代價係大㗎，特別對經濟嘅影響係大㗎」。