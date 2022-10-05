內地開關︱譚耀宗料對港、對外同步：已不封城　商界稱或3+4做起

繼全國人大常委譚耀宗早前引述「內地朋友」，指中共二十大結束後，香港與內地通關政策有機會放寬。全國僑聯副主席盧文端今（5日）在報章撰文，指有關說法並非空穴來風，但二人都未提及詳情。

譚耀宗接受《香港01》查詢時，指現階段大家對通關內地的細節只能「靠估」，不過由於內地未召開二十大，已見放寬政策趨勢，因此可合理預期檢疫日數會愈放愈寬，具體步伐要視乎內地特效藥研發進度，而一旦放寬從香港入境的檢疫限制，相信對海外地區的做法也會同步調整。



譚：內地本身已朝著放寬方向走

譚耀宗指，不清楚盧文端所指入境內地的具體放寬措施是什麼，現階段對日後方向，大家只能「靠估」，所有人都未有確切消息得知具體方案，但他認為內地防疫政策其實本身都正走向放鬆，即使現時中共二十大還未開始，個別細節已有若干微調，例如在封控方面，已經沒有採用過往「一封就封一大片範圍」的做法：「內地都要精準，都要盡量減少對經濟的影響，時間都盡量縮短。」

至於具體通關時間，譚耀宗指無法確認，但相信和內地新冠疫苗接種情況，以及特效藥的試驗進度有關：「至少要到特效藥試驗完畢，令患者即使染疫都不一定要住醫院，醫院不用『被攻克』。國內有數種試驗階段的口服特效藥，聽說已進入臨床試驗階段。」他相信，香港始終是國家政策調整的「試點」，相信如日後內地對香港大幅度「開關」，面向外國也會同步：「中央都會全面評估，全面開放的話有什麼潛在問題。」

田北辰：追求壓低確診將成歷史

實政圓桌立法會議員田北辰則指：「好多人都知道，喺10月大會之後，內地一定會有調整。」他指香港對內地而言，是一個「先行先試」的角色，認為香港早前放寬檢疫政策，必定有內地開綠燈，只要香港放寬至「0+3」後，疫情仍能保持穩定，例如確診數目持續下降、重症死亡率減少，相信內地必然因應自身醫療系統能力，調整防疫政策，「再追減（低）確診數字會成歷史性（政策）」。不過，他強調口罩是最後底線：「要戴口罩，除口罩嘅地方就要打針，呢點暫時未有放寬嘅條件。」

史立德：中央見香港0+3未反彈增信心

中華廠商會會長史立德表示，非常同意盧文端所指，中央一直看重香港「外循環」角色，而香港作為國家最開放的城市，聯通內地和國際的功能十分重要。事實上，香港與外國「復關」，不單止對香港保持國際地位和競爭優勢相當重要，對內地向外恢復「通關」更有「先行先試」及參考性的作用。

至於與「內地」通關，他認為這是商界以至廣大市民長久以來的期望：「我們明白，香港與內地的通關安排固然不能夠為內地疫情帶來太大風險，但考慮到香港疫情現已逐步回落，而即使對海外旅客實行『0+3』，輸入個案沒有明顯增加，亦不見得令本地疫情反彈。相信中央見到此情況，會對恢復與本港『通關』愈來愈有信心。即使沒有『二十大』的考慮，相信在10月中開始與內地有序恢復免檢通關也是合適的時機，我們非常期待。」

商界稱始終要復常：某程度以港為試點

一名不願具名的資深商界人士向筆者指出，內地的入境檢疫隔離政策，某程度是以香港為試點，逐步放寬檢疫安排，例如6月由21日（14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測）調整為「7+3」（7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測），都一定程度上受益於香港的經驗，因此預計二十大後即使有所放寬，都是會從「3+4」或「3+3」等程度，逐步放寬，始終不可能一下子放寬太多，不然內地城市尤其鄰近香港的廣東，都會有確診數字上升的考慮。

該人同意譚耀宗所指，一旦內地放寬檢疫日數，就不會只是針對香港，而是一併對海外地區開放，因為實際上香港每日幾千宗個案，與歐美國家每日幾萬宗確診，對內地而言傳播風險是一樣的，關鍵只是內地能否願意接受，以及能否防止個案增加帶來的重症死亡風險：「內地也要考慮復常問題，只是步伐快慢的分別。」