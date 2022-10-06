香港桌球大師賽︱林鄭現身紅館撐傅家俊　鄭泳舜：估計佢識睇

香港世界桌球大師賽今日（6日）在紅館開鑼，本地桌球一哥傅家俊挑戰英國球手沙比。前特首林鄭月娥下午也現身紅館，觀看傅家俊的比賽。難道林鄭也喜歡桌球運動？



傅家俊事前要向球手解釋「安心出行」用法

民建聯立法會議員鄭泳舜在社交網寫道：「今屆賽事係疫情後首個喺亞洲舉行嘅世界級桌球賽，對香港同亞洲而言都係意義非凡。而且決賽日已售出九成門票，有望打破入座紀錄，可見市民對桌球運動嘅支持同熱愛。希望隨着疫情回穩，入境檢疫繼續放寬，讓更多體育盛事可以喺香港舉辦，巿民有更多機會欣賞國際級體育盛事，繼續激發我哋城市活力。」鄭泳舜亦上載與林鄭月娥的合照。

是次香港世界桌球大師賽有多名現役頂尖球手到來，包括奧蘇利雲、希堅斯、沙比與卓林普，今日下午首場由傅家俊對沙比，「四眼Q后」吳安儀則於明天晚上將迎戰「火箭」奧蘇利雲。作為「東道主」的傅家俊昨日更在社交網發帖表示，花了接近一小時向眾球手解釋「安心出行」應用程式的用法。

鄭泳舜回覆《香港01》記者指，相信林鄭是受邀前來，而她一向都很支持香港的體育活動：「不確定佢（林鄭）平時有無接觸桌球運動，不過從佢言行睇嚟，我估佢係識睇（桌球），除咗香港人最熟悉嘅傅家俊、奧蘇利雲之外，其他球手佢都認得邊個打邊個。」