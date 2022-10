香港桌球大師賽︱傅家俊爆沙比兩日變藍碼　奧蘇利雲竟寧願隔離

「香港世界桌球大師賽2022」周四(6日)起一連四日於紅磡體育館上演,包括奧蘇利雲(Ronnie O'Sullivan)、特林普(Judd Trump)、沙比(Mark Selby)、尼爾羅拔臣(Neil Robertson)、希堅斯(John Higgins)及趙心童等海外球手日前已先後抵港,體驗香港獨有的「黃碼」安排。



今次是疫情後香港第一個邀得世界頂級運動員訪港的國際體育盛事,據了解,比賽球手均須按照「0+3」入境防疫安排,即球手要安裝「安心出行」應用程式,其「疫苗通行證」二維碼首三日會顯示為「黃碼」,不能進入餐廳等「表列處所」;惟大會已取得轄免,讓球手可進入紅館比賽。

香港桌球手傅家俊今日在社交媒體發文,透露自己花接近一小時,向奧蘇利雲、希堅斯、沙比與特林普解釋「安心出行」用法。他在賽前球手見面會上補充,故事源於數人下載「安心出行」後滿頭問號;其中沙比抵港兩日,竟已變「藍碼」。「他問我,我也不知道是什麼原因。」傅家俊又稱,其實球手們在英國都經歷過嚴謹的防疫措施,並非完全不習慣。「大家都希望香港慢慢開放,期待每年到這裡比賽。」

參賽球手在記者會上都戴上口罩,惟部份人在訪問期間多次忍不住扯動口罩,相信仍是有點不習慣、不舒適。希堅斯表示,來港後戴口罩,令他回想起疫情初期「不美好的回憶」,相信港人在這幾年也過得十分艱難。「這是大家需要解決的困難,希望所有人都能走出疫情,祝你們好運。」

至於最有「藝術家性格」的奧蘇利雲,隔着口罩依然感受到他表情多多,他不認為防疫措施對自己帶來很大的影響。「我們很長一段時間沒有到亞洲比賽,所以很想來,所以我理解,也尊重有比較嚴格的限制,一切會慢慢復常的。」熱愛跑步的「火箭」,期待完成家居醫學監測後可在香港慢跑,「我現在也可以行街,只是需要小心,不要做錯事,所以沒大問題。」希堅斯也指出到目前為止,一切都很好;他表示自己三餐都在酒店「解決」,食物美味、服務周到。

政府在6日前將入境安排由「3+4」改為「0+3」,香港桌球總會主席羅永聰指本已安排好球手進入「閉環」,形容是被殺一個措手不及。包括特林普在內的大部份球手,都慶幸新措施出爐,免得被隔離,可盡快探索這座城市,然而奧蘇利雲再次唱反調,「其實隔離也無所謂,反正我知道可以去練習就可以,這可能更簡單一點,可過更安靜的生活。」「火箭」打趣道,「我有時更喜歡受限制,可以避免分心,獨自一人生活,這都是嚴謹限制的好處。」

賽程:



10月6日

13:30

沙比 Vs 傅家俊



19:00

羅拔臣 Vs 趙心童



10月7日

13:30

特林普 Vs 希堅斯



19:00

奧蘇利雲 Vs 吳安儀



4場半準決賽於10月6及7日以9局5勝制進行;準決賽及決賽就於10月8和9日、以11局6勝制上演。