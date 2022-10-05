香港桌球大師賽︱吳安儀鬥奧蘇利雲彌補遺憾　傅家俊為一件事驕傲

香港世界桌球大師賽2022周四（6日）展開，今屆賽事在香港體育館舉行，有望創造歷史，成為史上最多人現場觀賞的職業桌球比賽。主場出戰的香港球手傅家俊及吳安儀，對賽事各抱期望。



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香港世界桌球大師賽相隔5年再度舉行，今屆賽事從伊利沙伯體育館移師香港體育館，入場人數料可大幅增加。香港桌球總會主席羅永聰透露，比賽門票銷情理想，決賽日（10月9日）更已售出超過9成門票，預計該日可錄得超過9000名球迷入場；他透露若成事，今次賽事便會成為史上最多人現場觀賞的職業桌球比賽。

奧蘇利雲不懂做出心心手勢，向旁邊的本地青少年球手請教。（袁志浩攝）

海外球手都對重返香江感到興奮，也期待感受熾熱的紅館氣氛；大會也在10月6至8日期間，每天舉辦兩場球手簽名會，增加球迷與運動員間的交流。

相隔約5年後再在主場參賽的傅家俊說：「疫情下首個大型體育盛事，自己可成為一份子，很驕傲，所以想比賽成功，這會是一件很完美的事。這麼多球迷購票，也反映到桌球在港人心目中仍佔重要地位。」

傅家俊為自己可參與今次賽事感到驕傲。（袁志浩攝）

首圈將遇上沙比的傅家俊，過去交手18次輸了13次，「每次對沙比都有新感覺，都是新挑戰，因為他很全面，沒有弱點，很難應付。贏過他5次已經很犀利了。」他表示自己曾因眼疾暫停職業生涯，仍需時恢復狀態、尋找比賽感覺。

吳安儀彌補遺憾

至於同是主場球手的「香港一姐」吳安儀，將遇上她夢寐以求的對手——世界第一的「火箭」奧蘇利雲。兩人本有機會於去年世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，WST）的冠軍聯賽（Championship League）中首度交手，惟安儀當時因疫情退賽，留下遺憾。

吳安儀終於可一嚐跟奧蘇利雲單對單的滋味。（袁志浩攝）

今次她終一償所願，「早前打世界桌球混雙賽也對過奧蘇，瞄準出桿時他就在我前方，幻想過真正單打對他會是怎樣。我有信心會享受這場比賽及氣氛。」作為全個賽事的唯一女球手，安儀認為可借助今次機會，讓大眾對桌球的了解多一點，「原來這不是只由男生主導，女生也可以參與。」

趙心童廣東話受訪 延後行程遊港

至於中國球手趙心童算是擁「半個主場之利」，出生於陝西西安的他，在記招上語帶口音地用廣東話受訪。他透露自己小時候曾隨父母來港多次，但在香港比賽卻是第一次。「我剛好是1997年出生，今年又是回歸25周年，所以很特別。在距離屋企這麼近的地方比賽，希望表現得更好給球迷看。」

趙心童十分期待第一次在香港比賽。（袁志浩攝）

他指過往來港的活動主要是「買波鞋、食嘢、行吓迪士尼」，今次將押後返回英國，在比賽後預留數天遊覽香港，「打好比賽，有成績，打完肯定會去找美食，很期待。」