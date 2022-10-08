0+3｜機場離境人次增三成　運輸局︰航空公司正增加航班及人手

港府自上月底起，放寬從海外地區或台灣來港人士「0+3」檢疫安排。運輸及物流局今日（8日）表示，措施推行近兩星期後，出入境旅客人數有所增多，過去一個星期(10月1日至6日)，經機場出境人次約有48,000人。9月30日更錄得單日超過23,000人次，為2022年的最高紀錄。

運輸局表示，在旅客人數增加下，航空公司都正增加航班及人手，而機場的交通配套都能應付增加的客量。



運輸及物流局今午在Facebook發文，指「0+3」後旅客數字有所上升。(運輸及物流局facebook截圖)

運輸局在該局Facebook專頁發文，指「0+3」檢疫安排推行將近兩周，本港出入境人數有所增加。在10月1日至6日，經機場出境人次約48,000人，較「0+3」安排實施前的一個星期(即9月19至25日)，多超過10,000人，增幅近30%。

香港國際機場8月的客運量，包括出境、入境和過境旅客人次，平均每天約15,000人次。惟9月26日實施「0+3」安排後，客運量已增至平均每天約19,000人次。9月30日更錄得超過23,000人次，為2022年的最高紀錄。

運輸局表示，各航空公司正部署逐步加開航班和航點，如國泰航空表示會在10月加開逾200對航班，香港快運亦表示於10月至12月間陸續加開逾400班航班。而近日如國泰等本地航空公司，都有大型招聘活動，認為人手都可應付增加中的航班需求。

至於往來機場的陸路交通方面，運輸局表示，港鐵由8月起已率先加密機場快綫的班次，運輸署亦積極與公共運輸營辦商協商，增加往來機場的巴士班次。的士業界亦非常歡迎「0+3」安排，可以重新接載抵港人士直接前往目的地。

▼10月7日 國泰大型招聘會情況▼



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香港航空公司代表協會︰望港府放寬閉環管理

本港目前仍未放寬海外機組人員，抵港後檢疫安排。非本地機組人員在港如不入社區，需在機場酒店閉環隔離，直至登機離港；如進入本地社區，則須守「0+3」入境檢疫政策要求。惟維珍航空近日宣布，無限期停飛香港至倫敦航線，並關閉香港辦公室。美國航空亦無意復飛香港航線。



香港航空公司代表協會（BAR）表示，外航面臨全球機隊和人手短缺問題，安排機隊和人員是嚴肅投資問題。香港對於海外機組人員閉環管理在國際失去競爭力，很多海外航空公司都會將公司最珍貴資源，投放於較容易營運和成平較低地方。雖然香港已放寬不少措施，但航空是國際行業，香港要與其他地方比較。

協會指出，海外航空公司希望在取消抵港後核酸檢測的前題下，放寬閉環管理，認為有助鼓勵他們回港，復飛往返香港航線。

運輸局︰了解航空公司就機組人員檢疫安排的關注及訴求

運輸局指，政府過去兩年多一直密切留意本地及全球的疫情發展，適時檢討及調整機組人員的檢疫安排，務求協助航空公司提升運力，加強香港與世界各地航班服務，發揮香港國際航空樞紐作用。當局了解航空公司就機組人員檢疫安排的關注及訴求。當局亦得悉維珍航空的商業決定，重申香港作為國際航空樞紐，聯通國際，在疫情前吸引約120間航空公司在港提供服務，會繼續積極促進各航空公司了解香港最新情況，把握香港航空業有序復常的商機。