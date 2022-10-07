0+0︱傳政府封專家嘴　梁栢賢：若屬實則功能喪　政府決心復常？

入境檢疫放寬至「0+3」後，「0+0」以至抵港免檢測呼聲日高，唱好聲中不乏政府專家顧問身影。翻查報道，六名政府專家顧問除了劉宇隆及梁卓偉，其餘四人近來都曾就放寬入境檢疫發聲，但政府卻有意冷卻社會期望。有專欄引述消息報道，港府昨日（6日）召開專家會議，向專家們提出不要再從商界角度推動「0+0」，應由控制疫情角度出發。

醫管局前行政總裁梁栢賢今日（7日）撰文，指若報道屬實，將令人懷疑政府的復常決心及意向，專家顧問也可能已失去應有功能和角色。他指專家學術專業背景不同，獨立意見有分歧是正常。而就著放寬至「0+0」，大部分專家都有共識，政府卻未有具體時間表，實在令人難明，相信很多人都會感到失望。



許樹昌倡月內0+0 孔繁毅：與0＋3沒分別

我哋接種率咁高，又唔少人確診後再打針，社區嘅混合免疫保護，行咗「0＋3」之後，兩個星期無再反彈，政府應該盡快考慮「0＋0」，最好就11月之前。 許樹昌

政府專家顧問共有六位，當中許樹昌本周三（5日）曾接受訪問，認為如果實施「0+3」兩星期後，社區疫情仍保持穩定，可於本月內放寬至「0+0」。孔繁毅則在9月尾，即實施「0+3」前表示，入境人士普遍都有混合免疫力，相信輸入個案不會超過本地個案，更認為「0+0」與「0＋3」沒有分別。

9月中政府仍未公布「0+3」方案，港大醫學院院長劉澤星被問到放寬入境檢疫的可能性時，強調要盡快令市民生活復常，加上當時輸入個案較少，認為可根據實際情況及數據放寬。而港大微生物學系講座教授袁國勇，則與團隊撰文稱「新冠病毒已成為風土病」，認為本港應逐漸復常，有條件進一步實現「0+7」，甚至更進取方案。

外面嚟香港嘅，好多都係打齊疫苗，或者曾經感染過，所以佢哋都有混合免疫力喺到，所以入嚟確診嘅比率唔會大過本地。絕對有條件再放寬「0＋0」，觀察兩個星期，無再反彈，就可以做，基本上同「0＋3」唔會有分別。 孔繁毅

梁栢賢。（盧翊銘攝／資料圖片）

梁栢賢：專家分歧正常 卻對0＋0有共識

一直在社交專頁就防疫政策建言的梁栢賢，認為若果報道屬實，專家顧問可能已經失去應有的功能和角色。他說雖然專家有時意見不一，出現訊息混淆，但政府都能夠作出決策，並清晰向市民解釋接納或否定專家意見的理據，從不要求專家意見和政府統一。他認為專家獨立的專業意見有分歧是正常，何況大部分專家對「0＋0」已有共識，難以理解政府為何未有放寬的時間表，令人質疑政府復常決心。

而醫務衞生局局長盧寵茂今日（7日）在立法會，被追問會否在月內放寬至「0+0」，則簡單重申會「視乎疫情數據決定」。