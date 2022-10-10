強制舉報虐兒︱孫玉菡：草案下月提早交立會　議員促治本解人手荒

社會福利署在童樂居虐兒案後成立的「兒童住宿照顧及相關服務委員會」，上月底公布首階段檢討報告，提出31項建議。立法會福利事務委員會今日（10日）討論有關報告，多名議員關注當局如何「治本」，包括改善人手不足的問題以及提升員工質素。

新思維社會福利界議員狄志遠說，報告的建議大多是加強監察，但只能「治標」，實際上兒童院舍面臨人手不足的問題，「如果治本方式唔能夠加強，我擔心幾多監管都好，只能揾到錯處，不能改善服務」。他要求當局答應在《施政報告》中就人力發展提出具體建議。

勞工及福利局局長孫玉菡在會上表示，強制舉報虐兒機制立法諮詢已經完結，原定12月提交立法會，但由於社會十分重視，當局希望加快相關工作，計劃提早至下月提交立法會諮詢修例工作。



孫：明白幼兒工作者有難處

勞聯勞工界議員周小松指，報告提出增加幼兒工作員的人手比例，但問題是工作員的工作環境、薪酬待遇、工作壓力及晉升空間等確實不吸引，問及當局會否改善薪酬或提供特別津貼。

孫玉菡說，報告對幼兒工作者的薪酬待遇方面已下功夫，除此之外要吸引幼兒工作者投入工作，放心留在此行業外，還需要減低他們的壓力，因此今次建議新增幼兒照顧員的職級，並增加專業人士協助。他稱，明白幼兒工作者有難處，強調他們並不孤單，當局會協助他們應付工作。

民建聯陳恒鑌指出，現時護士及臨床心理學家等人手極度短缺，關注院舍能否找到足夠人手：「人從何來？」孫玉菡指，當局正與護士管理局商討，希望在不影響專業服務的情況下，增加培訓名額，亦希望護士多留在福利行業工作。

實政圓桌田北辰表示，上月到訪童樂居時，見到院舍已安裝很多閉路電視，但仍未使用AI系統監測不當行為，樂童居解釋因系統未完善，經常出現誤報。田北辰認為這理由不合理，促請當局盡快要求使用AI監測系統，直言對人手抽查安排沒有信心。孫玉菡回應指，機構內部可使用科技監測，但社署必須要以人手抽查方式，檢視院舍運作是否符合規定。