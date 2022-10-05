強制舉報虐兒｜性侵受害人：強制舉報或拒求助　倡設豁免彈性處理

政府擬修例，推出建立強制舉報懷疑虐待或疏忽照顧兒童的機制，要求社工、老師、醫療等專業人士，強制舉報涉及未滿18歲人士的虐待個案，當中包括兒童性侵犯，擬議草案諮詢期已於上周五（9月30日）結束。

關注女性性暴力的「風雨蘭」其中4個求助個案表示，均在未滿10歲開始，遭到同住家人性侵犯，但由於性教育不足，一直不知對方施行的性暴力為不當行為，更誤以為「全世界女仔都係會咁」。直至發現問題時，已接近成年，惟考慮到舉報會衍生家庭撕裂、不被信任等問題，而不敢求助，只能啞忍至18歲成年後離家。

該批性侵受害人認為政府，須加強對兒童的性教育，讓年少的兒童及早認為性侵犯是不當行為，並加強事主求助後的支援，並促請當局在擬推的強制舉報修例中，加入豁免條款，可彈性處理個案，否則只會令受害人卻步。



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Bella（化名）11歲時遭父親性侵，但一直不敢向家人受助，憂慮得不到家人信任，會被趕出家門。當時亦擔心父親的禽獸行為被揭發，或打擊其他家人，亦擔心家中失去其中一個經濟來源，加劇媽媽肩上重擔，她一直默默忍受父親的行為。

before 16、15歲，我都唔會覺得呢件係一件有幾咁唔normal（正常）嘅事，因為我覺得全世界女仔都係會咁，到我覺得佢係abnormal（不正常）嘅時候，已經係我15、16歲嘅時候，咁當時嘅我就會諗緊，我係咪要講呢？我係咪要出聲呢？ Bella

直到16歲，她終於鼓起勇氣，向相熟的老師傾訴，老師一直在背後支持她，包括如何在父親下一次施暴時反抗。一年後，老師再遊說她向學校社工求助：「我見社工嘅第一句，我問佢：『你唔會同學校講㗎何？你唔會同我屋企人講㗎何？如果你會講嘅話，咁我就唔講任何嘢喇！』呢個係我最大嘅考慮，因為我當時嘅角度，我並唔係話我要好受保護。」

Bella慶幸，其社工起初並無干涉其家中狀況，亦無按機制舉報，只專注做好輔導的角色，直至她有充足心理準備後，才協助她向母親剖白，並將她轉介到「危機介入中心」，暫時將其中家中抽離，離開父親，並協助疏理家人的關係，又要求她母親在丈夫和女兒之間做抉擇。其母最終決定將其父趕走，Bella隔離約一周後，便可以回家與母親和胞姊重聚。

她特別提到，入住「危機介入中心」後，相關社工並無提供足夠支援，在簡單幾句慰問後結案，令她感到求助無門，亦無法真正與社工建立良好關係和信心，批評當時處理個案的社署社工，只講求效率和「解決」個案，而非真正在情緒和生活上支援受害人。

受害者KIM︰複雜關係令她難以貿然舉報

另一名從小遭受同住家人性侵十多年的Kim（化名），一直到大學情緒崩潰後，才向大學保健處的心理專家求助。她回顧近20年前發生、不堪回首的往事，認為外界不能單單以施害者身份，想像曾侵犯她們的家人，強調對方亦是家人或是相識的人，「可能係一個老豆同一個女，然後當中…可能搞完你之後，仲係會教返你做功課…」

Kim續指，這個一般人難以想像的複雜關係，令她們更難貿然舉報，以免親手摧毀這個「正常」的家庭。她強調不想走過其他事主經歷過的創傷，社工或教師一定要強制舉報事件，定必會「捱到18歲」才宣之於口，甚至單純自行搬走，逃避問題了事。

Ann童年時曾與姊姊遭遇家暴和性侵。（黃寶瑩攝）

與胞姊自小被家暴和性侵的Ann（化名）亦表示，受害人需要的並非懲處施害者，而是情緒和家庭支援，認為只有社工或相關機構跟隨受害者的步伐和節奏向前行，讓受害者重新感到備受尊重和信任、可重拾自主權時，才可鼓勵她們走出陰霾，故建議政府應讓專門處理性暴力問題的非政府機構獲豁免，彈性處理相關個案。

風雨蘭︰過去3年共接107宗未成年人求助 四成未選擇報案

風雨蘭總幹事王秀容早前表示，其機構過去3年共接獲107宗未成年人士求助，當中40%未有選擇報案求助，反映不少主動披露事件的性侵受害人均希望事件保密，不希望當局或其他專業人士介入，遑論進入司法程序。

風雨蘭總幹事王秀容。（資料圖片／陳嘉元攝）

王續指，風雨蘭憂慮「強制舉報」條例生效後，青少年自行求助意欲會大為減低，強調兒童性侵犯和虐兒情況不同，個案未必有明顯傷痕，極度依賴受害人自行求助，並要照顧當時人意願，「強制舉報」將會令其心理關口大增，令機構更難揭發有關問題，向受害人伸出援手。

風雨蘭建議，將強制舉報虐兒個案，由未滿18歲降至16歲，以及加入豁免條款，以保障受害人的自主，例如當14歲或以上具作知情決定能力的性侵受害人求助時，若要求專業人士不舉報，應可被豁免彈性處理。

勞福局回覆查詢時，未有正面回應在諮詢期內，收到意見的數量和類型，以及會否加強對性侵受害者的支援和保護，僅表示政府會參考持份者，包括非政府機構和相關專業團體，在諮詢期提出的意見，並會考慮是否有需要就諮詢文件的初步立法建議提出修訂，將會在今年內向立法會福利事務委員會匯報諮詢結果，期望明年上半年可向立法會提交條例草案。