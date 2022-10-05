強制舉報虐兒｜家人性侵社工助報警　受害人反遭家人斥拆散頭家

「我覺得喺我腦海入面，都未組織發生咗咩事」Christina（化名）5歲起遭到兄長性侵，但一直被父母灌輸「哥哥錫你，所以會做呢啲行為」，被侵犯11年後才經朋友向社工求助。社工按機制報警，但家人反應卻為她帶來另一種傷害。

報警後的程序，Christina需要在父親陪同下接受盤問，過程飽受家人和警方質疑，令她十分難受。隨後家人更指摘她「拆散頭家」，惟Christina未能得到校方、社工和社署適切支援。為免再受家人白眼，她無奈選擇離家出走。

Christina的個案並非冰山一角，關注女性性暴力的「風雨蘭」其中4宗求助個案，事主未滿10歲便受同住家人蹂躪。她們均認為童年性侵與家暴有別，受害者不會有明顯傷痕，只有在受害人求助後才能揭發。政府提出強制舉報虐兒修例若通過（見另稿），憂只會令事主更懼怕表達，不敢再對外求助。



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Christina（化名）現時已成年，童年遭兄長性侵的不快遭遇，一直揮不之去，「一直父母剩係話，因為哥哥錫你，所以會做呢啲行為，所以一直都唔知道要求助。」直至中三，她遭受另一種性侵，意識到事態嚴重，鼓起勇氣與朋友傾訴。

友人最終向社工求助揭發事件，社工即時向上級通報並報警：「見面嘅過程就問我係咪同意（報警），我話我唔同意，佢話我冇得唔同意，所以其實佢都迫我去同意，呢一個報警嘅事件。」

我嗰陣時underage（未成年），要爸爸喺另一間房睇緊個video，即係直播緊，我要喺佢面前，佢要知道咁detail發生過嘅嘢，其實我都好難受，我亦都唔知要用一個乜嘢嘅…其實我冇辦法去控制我自己嘅…面部肌肉，所以我為咗以笑遮醜咁樣，到後來我爸爸竟然話：『其實你都咁開心發生呢件事……』 Christina

最令她更氣憤的是，侵犯她的兄長判刑後致電他：「佢話『我判咗唔知幾多個鐘社會服務令，我啱啱見完臨床心理學家，即係見完嗰啲要見嗰啲，我仲可以去食個大家樂早餐。』我果下好嬲，即係……呢個判決對我嚟講，我覺得我要承受咁多，然後受呢一個判決，其實我唔覺得係一個fair trade（公平交易），所以……如果𠲖家諗返，我寧願一切都冇發生。」

當時年僅十四五歲的她，接受警方盤問情節的種種經歷，Christina重提時仍感到十分難受，說著眼淚不禁奪眶而出。她說，錄口供後，要重返案發現場組織案情，以及面對一連串司法程序。當時她難以表達，只會說「唔知道」，但連番被質疑，猶如在電視劇看到辯方要「鋤散」受害者證供情節一樣，過程中她即使情緒失控，她和家人均無得到社工的適切支援。

對我嚟講，好細個就一直都發生緊，我冇意識到原來呢件事係錯，突然間有一班人問話，要你講返呢啲事件出嚟，我會覺得點解？我係咪做咗啲衰嘢，所以佢哋要問我話呢？所以我都理解唔到，當你一件成日都發生嘅事，然後你突然間話，呢件事唔應該發生…其實我都理解唔到… Christina

受害者反被斥破壞家庭罪魁禍首

對Christina而言，更大的傷害是來自家人的責難，認為她「拆散頭家」，社工根據機制通報事件，反令原為受害者的她，成為破壞家庭的罪魁禍首。

當時她年紀尚輕，無法應對家裏的巨變，但卻求助無門，「因為佢（社工）呢個通報事件，我已經唔再信任呢個角色，到後來佢想去關心，或者後來我嘅狀況點樣，我都唔願意再同佢講任何嘢。」Christina最終選擇離家出走。

Ann童年時曾與姊姊遭遇家暴和性侵。（黃寶瑩攝）

就係因為當年呢件事件，到後來我遇到一啲侵犯，我會選擇唔同人講，因為我知道同人講，就會再經歷一次，以前嗰種報警嘅困擾，對我嚟講都係幾大嘅陰霾，我覺得最大嘅傷害唔係呢個性侵事件，而係性侵之後報警嗰一連串程序、同屋企嘅關係，所以就算遇返可能再嚴重啲嘅案件，我都唔會選擇報警。 Christina

家暴及性侵受害者Ann︰家人求我哋唔好告

Ann（化名）童年時遭受家暴和家人性侵，因為滿身傷痕的胞姊向學校社工求助，揭發當時就讀中二的她也是受害者。她慨嘆家人自小威迫利誘，遊說她不要報警，即使胞姊長大後決定向社工求助，家人卻「求我哋唔好告，只係接受隔離。」

隨後警方介入，但在家人的苦苦哀求下，她們最終放棄控告對她們施害的家人，只要求對方「隔離」，暫時避免同住。但一段時間後，施害者重返家中，直到Ann 20多歲，二人關係有所改善，但對方卻借機重施故技，再次對她性騷擾。她不禁懷疑，即使設強制舉報機制，對其童年不堪經歷有何幫助，家人也依舊責怪她摧毀原本看似和諧的家庭。

最重要是加強對受害人提供的情緒支援

外界或許會認為，強制知情人士舉報事件，才能即時制止虐童、性侵事件繼續發生。惟受訪的風雨蘭4名性侵求助者，走過舉報、治療和康復之路後，認為強制舉報、強迫受害的小童面對不堪的過去，將性侵經歷親口道出，再面對劇變的家庭狀況，亦是「二次傷害」，一手將她們推向更黑暗的角落。

在欠缺其他支援下，她們說，若年少時早知社工和學校須按機制呈報涉性侵問題，將不敢對外求助。

坦白講，多一頭半個月，或者我都咁多年，我都唔會覺得快嗰一個月、兩個月，對我嚟講有咩分別。但係如果你冇做更多情緒支援或者預備，畀佢知道心理預備嘅話，佢仲無所適從。 Christina

四人均認為，最能解決問題的，並非政府推動修例，強制舉報懷疑虐兒，包括要求社工、老師、醫療等專業人士，強制舉報涉及未滿18歲人士的性侵犯個案，而是加強對受害人的情緒支援。但有關當局未見願意正視欠缺支援的問題，憂慮修例後，會有更多受害者如同她們一樣，活在慘痛的陰霾下。