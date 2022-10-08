保良局懷疑虐兒事件　孫玉菡責成交特別報告　冀獨立檢討客觀全面

保良局嬰兒組留宿幼兒中心早前爆出虐兒個案，至今兩名職員被捕。勞工及福利局局長孫玉菡今日（8日）表示，社署已責成保良局調查兒童住宿服務並遞交特別報告，及就社署提出的問題提供全面報告，會嚴肅認真跟進今次事件。又期望保良局的獨立檢討委員會可盡快完成相關工作，但過程必需要客觀、公正及全面。



保良局嬰兒組留宿幼兒中心早前爆出虐兒個案，至今兩名職員被捕。（資料圖片）

勞工及福利局局長孫玉菡今日出席活動後表示，社署作為監管機構已責成保良局調查兒童住宿服務，並要求保良局遞交特別報告，及就社署提出的問題提供全面報告，希望可盡快收到相關資料，並會嚴肅認真跟進今次事件。

保良局主動成立獨立檢討委員會 孫玉菡促盡快完成檢討

孫玉菡提到，社署按新建議方式全面就不同住宿服務機構作出調查，亦正因新按排，社署通過突擊檢查及審核資料，提出懷疑虐兒情況，要求保良局作出跟進。至於保良局的獨立檢討委員會的工作何時會完成，要由保良局去遞交資料，局方亦希望可盡快完成相關工作，但過程必需要客觀、公正及全面，又認為保良局主動成立獨立檢討委員是一個認真負責的舉措。

Mirror演唱會意外調查近尾聲 安達臣道冧天秤調查冀可盡快完成

對於安達臣道天秤意外，孫玉菡表示調查正在進行中，由於十分複雜，希望可盡快完成，如有違規會按法律途徑追究，而Mirror演唱會紅館大屏幕墜下意外方面，孫玉菡指康文署、勞工署及警方三方面的工作都已進入尾聲，期望可盡快完成並向公眾作出交待。