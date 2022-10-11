主動回應0+0呼聲　李家超：0+3後入境人數增3成　輸入個案卻飆2倍

「0+3」檢疫安排實施大約兩周，不少聲音要求再放寬至「0+0」。特首李家超今早（11日）出席行政會議前主動回應，他說知道很多人希望放寬至「0+0」，但實施「0+3」後，政府要留意很多不確定因素，包括確診數字以及對防疫政策的影響等。

李家超說，「0+3」實施後輸入個案上升逾兩倍，但入境人數只增加3成，強調調整措施時要按照數字及實際情況「穩打穩紮」。李家超同時批評有人違反社區防疫措施，包括違反「紅黃碼」規定或未有接受強檢，擔心違規個案只是冰山一角，形容違規者應受千夫所指。



李家超提到，現時每日確診數字徘徊3,500至4,500宗左右，週末更達4,900宗，有跡象顯示或重上5,000宗水平。他指在實施「0+3」前，每日輸入個案數字只有百多宗，但近日上升至300多宗，昨日達390宗，雖然機場入境人數增加3成，但所帶來的輸入個案上升兩倍多，比例相當高。

李家超指，現時香港出現新變種病毒株，會留意相關情況會否影響醫療體系。但他強調政府路線清晰，除非出現預估不到的情況，否則在可控情況下，希望給予民生及經濟活動最大空間。他提到，實施「0+3」後，本月每日平均機場出入境數字較上月上升25%至30%，入境人士增加約3成，而非香港及內地入境人士增加8成。