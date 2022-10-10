如何由「0+3」走到「0+0」

入境「0+3」實施兩周，本港疫情略為回升。10月3至9日新增個案總數3萬宗，較前一周的總數上升16%；當中輸入個案2326宗，按周上升41%。



雖然如此，但新冠患者留醫人數並未有回升跡象，維約在1600多人水平，嚴重和危殆個案大約50多宗。正如不少人指出，香港目前的抗疫策略最主要是嚴防重症。從「0+3」實施兩星期看來，這個政策目標算是奏效。

外地旅客較放寬前倍增

下一步「0+0」現在看來是時間問題。有些人希望早一點，有些人認為要謹慎一點。「0+3」實施兩星期，機場抵港人次雖然只由一周3.3萬人升至5萬人，但輸入個案由一周1057宗升至2326宗。另一方面，外地旅客在過去一周回升至5396人次，不但按周升了44%，更較「0+3」實施前增加一倍。由此看來，外地旅客正逐漸恢復來港計劃，入境人次有望繼續上升。政府此時避免操之過急也是無可厚非，「腳軟」的形容難言公道。

當然，即使此際放寬至「0+0」，入境人數一定也不會在短期內回復至疫情前的水平。不少意見認為防疫措施或許會令遊客卻步，例如目前入境者在機場、第二天、第四天及第六天皆要接受核酸檢測，更何況外地遊客未必清楚香港的社區檢測安排。但若然核酸檢測較為準確，有助阻截疫情傳播，那麼應該做的是令檢測安排更加便利旅客，而非簡單地改以快速測試來取代。

檢酸檢測如何便利遊客

政府上周推出新措施提升社區檢測服務之後，85個社區檢測站覆蓋大部分港鐵站鄰近範圍，政府的粗略估算是約七成人口由居所步行最多15分鐘即可到檢測位置。但遊客認識的很可能只是旅遊區，對於例如社區中心、體育館等地方毫無頭緒。因此當局也可研究能否更針對地在酒店附近甚至酒店安排檢測服務，而更便利旅客。

另一方面，由於本地機組人員工作回港後維持「藍碼」，目前實際上正在採取「0+0」安排。政府可以研究有否相關數據，以助評估風險。一般相信若然放寬至「0+0」，隱形患者入境首三天已可在食肆進食、光顧酒吧等，期間或許較容易在傳播。但事實是否如此，傳播風險是否香港所能承受，愈多的數據研究愈有助政府作出有利社會的決定。

為了恢復經濟以及面對防疫疲勞，早日放寬更多措施是許多人的期望。即使近來的重症和死亡個案不多，但在重症和死亡率不變下，愈多新增個案始終意味愈多重症和死亡個案，對一老一幼的威脅始終較大。而我們的12至19歲、70歲或以上第三針接種率皆僅為69%，3至11歲更加只得26%。有序地放寬措施，是對他們負責任，也是對社會整體負責任。