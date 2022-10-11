治疫遜星洲　張炳良嘆港不敢為天下先：感覺等上意　如何展獨特？

疫下各地復常步伐不一，香港與新加坡之間競爭力此消彼長，成為社會焦點。前運輸及房屋局局長、教育大學公共行政學研究講座教授張炳良在《明報》撰文，分析香港近年可能被新加坡超越的原因。他明言新加坡抗疫表現今年明顯超前，香港卻予人事事等中央指示之感、畏首畏尾，但求中央「優惠」，這完全無助於展現「一國兩制」下的獨特性。



2019年動亂及疫情 拉開了港星差距

張炳良指，香港和新加坡於憂患中發展至今天的世界重要樞紐地位並非偶然，有上世紀冷戰機遇及亞洲崛起的背景。他指，香港過往不少政商界中人視新加坡為「老二」，若果香港回歸中國後，在「一國兩制」下既保持原有特色，又乘國家復興而增強國際樞紐地位，則新加坡根本難出其右。



他認為，香港的制度和基建優勢仍然存在，長期賣點是內地透過香港與西方接軌，西方透過香港進入中國。1997年至今，亞洲金融風暴、沙士、全球金融海嘯等觸發全球經濟不穩，無一不同時衝擊新加坡，但正正是2019年的社會動亂及往後的疫情，拉開了港星差距。

新加坡治疫表現本比不上香港，但到今年明顯超前。當香港仍在怕被批「躺平」時，新加坡輕舟已過萬重山，抗疫復元做出亮麗成績，展現再平衡風險的判斷力和領導力。香港卻予人猶豫徘徊、要靠中央指示之感。樂觀者預期疫情過後，遊客、盛事和生意總有回來的一天，但政治因素令香港的自由開放和前景受到前所未見的國際懷疑。 張炳良

嘆港表愛國照學內地 怎能展現「一國兩制」獨特？

張炳良提到，香港從前的決策敢為天下先，現今卻處處等新加坡、上海、深圳等做了才敢仿效；從前曾極端自信甚至自大，如今卻自信以至自尊失落。他反問：「若事事畏首畏尾、像紮腳小婦，但求中央優惠，或為表愛國而照搬內地一套，那香港怎能展現『一國兩制』下的獨特性？」

他擔心香港原本的地緣優勢，在中美對峙下變得尷尬及「兩不討好」，若太著眼內地會失去獨特優勢及西方重視，新加坡正是看準香港窘境，「當它擁有比香港更大的地緣政治空間時，香港的樞紐吸引力便打折扣。」張炳良於文末提到，留人才、搶人才不能只靠所謂宜居宜業優惠措施，因為新加坡能開出比香港更好的條件，香港要競爭不單要「講好」，更須「活出」一個多姿多采的香港故事。