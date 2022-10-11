23條︱特首指「普通法地區」國安草案可家居軟禁　是指哪個國家？

特首李家超今日（11日）早上行會前記者會中，提到一些普通法地區的國安法律建議都很嚴厲，例如包括長期家居軟禁，政府會研究這些地區如何平衡人權。

李家超所指的「普通法地區」，相信是指英國，皆因英國政府今年向國會提交的《國家安全草案》（National Security Bill），正正多次被本港政府或建制中人引用作為例子，質疑條文非常「辣」，以此反擊西方政客和媒體批評《港區國安法》乃「有口話人冇口話自己」云云。而翻查英國政府提交的法案，內容確實包含類似條文，授權內閣官員在特定情況下，不准指定人士離開英國國境或指定區域，包括家居。



可禁止公開審訊內容、禁當事人用電腦電話

英國《國家安全草案》目前正在下議院審議，現時處於委員會討論階段（類似香港立法會的法案委員會）。在香港，行政會議召集人葉劉淑儀、行會成員及資深大律師湯家驊、保安局局長鄧炳強等，都先後指英國是次修法內容非常進取，條例含糊。

翻查法案內容，內容主要分為四個部份，其中第二部份是「預防與調查措施」（prevention and investigation measures），條文授權內閣大臣（英國當地稱為Secretary of State）在指定條件下（例如當事人牽涉外國勢力、對公共安全構成威脅、基於緊急的調查需要等），可以禁止特定人士離開某個指定地點（可以是指英國國境或國境內指定的住所），如要離開必須事先取得內閣大臣的批准。此外，條文亦容許內閣大臣禁止某人使用銀行服務、現金交易、使用電話或電腦等，如要使用必須登記。每項指令有效期1年，最多延長至5年。

此外，條文亦容許法庭在「國家安全利益上有必要」的情況下，禁止公開審訊內容，判決除外。

湯家驊認為英國國安法草案賦予官員的權力太廣，而國會亦不可能干預司法程序。（資料圖片）

湯家驊：基本上「信晒」相關官員

湯家驊表示，反復閱讀過條例草案，認為英方此草案內容非常籠統，例如條文所指的「內閣大臣合理地相信（reasonably believes）」過於含糊，沒有客觀標準，「基本上係信晒個官員，佢話乜就乜，個定義係虛無飄渺到令人吃驚」，但賦予的權力卻相當大。一些「有利於其他國家，不利於英國」的行為，也完全沒有定義，「毀壞一個垃圾桶、打爛一隻英王嘅杯，都可以演繹成危害國家利益」。相對之下，他認為《港區國安法》的定義已十分清晰，指明是嚴重破壞某些特定設施才算犯罪。

他同意，法庭審理案件時必須證明被告的犯罪意圖，但問題是法例使用範圍過於廣闊，而且可以在不需通知破告、長達5年的時間內執行一條如此強力的法律，當事人合法權益難以得到保障。至於有人認為英國國會是民選、法例受民意監察，湯家驊只能「有限度同意」，因為法例本身賦予的權力太廣，而國會亦不可能干預司法程序。

湯家驊重申，這絕對不是「臭蟲論」，不是說「人哋都咁嚴，所以香港都要咁嚴」，香港有自己的實際情況。他說，一向都認為法例條文必須有清晰定義，只是希望任何人，尤其擁抱西方價值的人，在批評香港的《國安法》或未來的23條立法前，可以撫心自問如何看待英國此一條例草案。「如果有人說香港的國安法不符法治、人權、極度強權，對不起，按此邏輯，英國這條草案的程度，是香港的10倍以上。」