23條｜譚耀宗：政府需時研究準備　中央無硬性規定限期

全國人大常委譚耀宗今日（11日）出席一個研討會後，被問到有關《基本法》23條年內不立法時表示，政府需時研究和準備，抽起相關議程合理，沒聽見中央對此失望，中央也沒有硬性規定甚麼時候要完成工作，相信中央理解特區政府工作的優次安排。



沒聽到中央表示失望

譚耀宗表示，本港實施《國安法》後仍要繼續為23條立法，但相信政府需要更多時間研究，認為港府抽起23條立法議程合理。他指，相關工作非要在指定時間內完成，只要各方面準備好即水到渠成，政府會小心研究和做好準備。他相信中央理解特區政府工作的優次安排，也沒有硬性規定甚麼時候要完成，立法須視乎準備工作，沒有聽到中央表示失望。

譚耀宗說，未有收到有關二十大後，本港與內地通關安排更改的消息。（資料圖片）

防疫逐步推進較好 未聞二十大後放寬通關

至於放寬檢疫安排至「0+0」，譚耀宗說，政府會不斷留意數據及疫情變化，現時逐步推進的做法良好，否則措施時鬆時緊，業界亦難以適從。他認為「0+3」安排剛剛實施，近期數字有些反覆，希望大家給予時間，如果能如何進一步放寬，相信政府會盡快實現。

此外，譚耀宗表示，未有收到有關二十大後，本港與內地通關安排更改的消息，但認為只要好好掌控疫情，內地疫情又無大反覆，定能逐步通關。雖然無法一步到位，但他希望能增加配額，幫助有需要回內地的人，並對此有信心。至於逆向隔離的進展，譚耀宗稱兩地專班正進行商討，目的是要解決隔離酒店房間不足問題，若有其他解決方法也會考慮。

被問到全國人大選委換屆選舉詳情，譚耀宗稱，有關日子應在12月中，但具體詳情有待人大公布。至於會否連任，譚耀宗表示，已有考慮並有所決定，但現在距離選舉還有兩個月，因此先賣個關子，會適時宣布。