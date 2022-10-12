林正財：港府早年無「安老」概念　倡延遲退休年齡、加強居家安老

據統計處最新數據顯示，香港已正式成為超高齡社會，政府須及早就人口老化作好規劃。行會成員、前安老事務委員會主席林正財於周一（10日）出席新民黨活動，認為香港正面對嚴峻的人口老化問題，但對應的政策配套非常不足。



他提出安老策略四大方針，包括加強居家安老、讓長者有所選擇、確保安老服務的財政可持續性，以及推廣跨界別、跨部門、跨專業及跨機構合作。同時，他建議政府延遲長者退休年齡，推動長者重投入勞動市場。



林正財指，安老政策分為「上游」和「下游」：上游政策包括房屋、基建等，下游政策則是指社會福利及醫療等，他表示：「要切實解決人口老化問題，必須從上游源頭着手。」

林正財又指，隨着港人愈來愈長壽，特區政府應延後退休年齡以有效運用勞動力，更不應將「60歲」與長者畫上等號。他認為，政府應多加思考，如何讓65至85歲的人口群體活得健康快樂，與及如何運用這個年齡層的勞動力。

需處理錢、地、人三大難題

他又留意到本地安老服務正面對三大難題，分別為錢、地、人。他認為要為安老長者護理支出作長遠規劃，建議探討創新的融資方案；探討鼓勵長者到大灣區安老的可行性；以及發展安老業護理員成為一門專業，建立清晰晉升階梯，吸引年輕人入行。

最後他表示，現時醫院和院舍之間存在「旋轉門症候群」（revolving door syndrome），長者經常輾轉於醫院和院舍之間，陷入惡性循環。要切實完善安老服務，必須明瞭醫院和院舍是唇齒相依的關係，並加強統籌工作促進醫舍合作。