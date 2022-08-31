勞福局局長孫玉菡到沙田了解區內服務　包括安老統評機制運作

勞工及福利局局長孫玉菡今日（31日）於社交平台撰文，指沙田是全港人口最多的分區，人口高齡化下安老及康復服務屬重中之重。他在文中提到今午到訪沙田區福利辦事處及多個服務單位，了解區內前線服務。

他指，在南沙田社會保障辦事處，見到該辦事處為明日（9月1日）起落實合併普通及高額長者生活津貼，已準備好有關海報及小冊子。他也透露曾到訪安老服務統一評估管理辦事處，了解統評機制更新以來的運作情況。



▼勞福局局長孫玉菡到訪沙田區福利辦事處及多個服務單位▼



沙田人口最多 高齡化下安老及康復服務屬重中之重

勞福局局長孫玉菡在社交平台專頁撰文指，沙田是全港人口最多的分區，人口高齡化下安老及康復服務固然是重中之重。隨着區內新屋邨相繼落成，居民對家庭、兒童及青少年服務亦會有一定需求。

他在文中透露，今午曾到訪南沙田社會保障辦事處，並指該辦事處為明日起落實合併普通及高額長者生活津貼，已準備好有關海報及小冊子，認為刊物都「簡單易明」。在安老服務統一評估管理辦事處，他了解統評機制自去年七月更新至今的運作情況，希望能更適切辨識長者需要，改善配對工作。

另外，他也在行程中聽取沙田區福利專員馮淑文講解策劃及統籌小組工作，並到訪威爾斯親王醫院、保護家庭及兒童服務課（沙田）、南沙田綜合家庭服務中心、社會服務令統籌辦事處和沙田感化及社會服務令辦事處等多個單位，了解區內醫務社工協助病人和家屬、防止虐兒及家暴、家庭個案服務、中央統籌社會服務令計劃，以及監管及輔導受感化者改過自新的工作。