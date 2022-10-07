立會傾灣區安老　林健鋒談港院舍被指離題　反問何啟明識唔識國情

本港安老服務不足及院舍環境差一直備受關注，政府自2014年起，向輪候資助護理安老宿位的長者提供「北上」養老機會，可自願選擇到廣東入住兩間由香港非牟利機構營運的安老院，費用全免，但八年來只有282人入住。多位議員今日（7日）在小組委員會上質疑計劃成效，認為政府未盡力推廣。

勞工及福利局副局長何啟明回應，計劃因疫情及地理位置不佳，加上長者或有實際需要考慮，例如與家人聯繫及醫療服務等，影響入住意欲，強調未來將加強宣傳。



入住廣東院舍養老 八年來僅282人入住

選委界議員馬逢國則質疑政府，不積極推動大灣區養老，建議在內地成立港人長者社區，提供更完善的交通及醫療配套，吸引更多長者到內地安享晚年。何啟明解釋指，入住人數低或受疫情影響，兩地暫時仍未能通關，減低長者入住內地安老院舍意欲；加上兩間安老院舍地理位置不佳，或影響長者家人探親的便利度。社署助理署長陳德義補充指，長者家人的居住地也影響其選擇在港或內地安老。

金融界議員陳振英提到，居住公屋的長者入住內地院舍前，需要交還公屋，若果長者到內地後才發現未能適應當地生活，或造成長遠影響，建議設立緩衝期。何啟明承諾，如長者因未能適應內地生活，可以擔保重獲公屋居住資格，也可安排長者入住甲一級院舍。

何啟明邀林健鋒出席《院舍法案》委員會

身兼行會成員的經民聯林健鋒，提到香港安老服務欠佳、規劃安排混亂，未能善待在港長者，認為政府在安老服務政策與國家保護長者的目標背道而馳，期望未來除了可擴展港人大灣區安老服務外，也可加強對本港安老院舍監管。

何啟明反駁指，今天（7日）會議主要關注大灣區安老院舍，並邀請林健鋒出席他未有加入的《2022年院舍法例(雜項修訂)條例草案》，討論相關議題。林健鋒隨即反駁，指香港為大灣區一部分，為何需要到另一會議討論：「廢話！我哋係大灣區小組，香港係大灣區一部分，你識唔識國情㗎？」

何啟明其後補充指會議主要針對「大灣區內地城市」進行討論，小組委員會主席容海恩出面「調停」：「香港一定係大灣區一部分㗎啦，我諗林議員都係想提一提香港嘅情況啫。」