施政報告︱陳凱欣關注基層醫療　冀加強公營牙科服務

特首李家超將於10月19日宣讀《施政報告》，立法會議員陳凱欣早前提交詳細建議，最關注醫療部份。李家超早於競選時期已表明重視基層醫療發展，陳凱欣亦提出多項建議，包括加強牙科服務。



陳凱欣早前向李家超提交《施政報告》建議，重點關注基層醫療。（陳凱欣Facebook）

倡社區建立基層醫療網絡 紓緩公立醫院負荷

陳凱欣向李家超提出發展「基層醫療十年計劃」的建議，指政府應從規劃入手，以「重治療，更重預防」的方針重新規劃及整理服務，並要善用不同醫療專業，如中醫、藥劑師、物理治療師等，在社區建立基層醫療網絡，照顧市民健康，從而減少重症病人，紓緩公立醫院長期超負荷問題。

就住基層牙科方面，陳凱欣指本港一直缺乏完整的公營牙科服務，提出多項建議包括從「學童牙科保健」開始一步步擴展到更多有需要群組，而在過渡期內，可以向「初老」群組提供一次過的資助。她亦建議醫療券增加牙科專額，以及鼓勵長者及早注意口腔健康。

公立醫院服務長期緊張，她提出要善用「公私營協作計劃」分流病人，再配合基層醫療發展，才能有機會紓緩問題。

新冠疫情方面，陳凱欣認為第五波疫情期間政府進退失據，須提升大型公共衞生事件的應變能力，並要檢討衞生防疫中心的功能。