施政報告｜盧偉國：施政要夠前瞻　促開發郊野公園邊陲及重建公屋

《施政報告》於下周三（19日）發布，房屋政策備受關注。「全港關注劏房平台」召集人鄧寶山及經民聯主席盧偉國今日（10日）在電台上就房屋政策提出建議。鄧寶山表示，早前已就現有劏房進行評分，要求政府檢查、執法，規管違規劏房，期望政府能在10年內額外提供1萬個安置房屋以取締劏房。

盧偉國則認為政府過往施政欠前瞻性，認為香港有發展郊野公園邊陲地帶、綠化帶的需要，而收地只會造成更多社會問題。



鄧寶山表示，早前平台邀請各區街坊就5項指標，包括樓宇負荷、臨時構築物狀況、大廈管理及衞生條件、窗及渠管情況，以及消防安全評分，得分愈高的劏房即愈需要被取締，他形容這是「由下而上」推動房屋政策。

另外，他建議市建局進行市區重建計劃時，可保留一部份用地作安置單位之用，同時釋放現有的空置公屋，供劏房客入住。

盧偉國：收地引發社會問題

經民聯早前亦就房屋政策提交共8項建議。盧偉國指，若要針對現時公屋房屋建屋量「頭輕尾重」的情況，政府需要盡快造地，認為收地反造成更多社會問題：「啲土地本身有用緊，好似木廠、冰廠咁，即使你賠夠畀佢，有啲作業都係必須，好似我哋工程界咁，冇土地放機器，可以點做？」

另外，他建議政府推出大規模的公屋重建計劃、收地賠償金額增加五成、劃一新界及九龍地積比、改善土地發展程序、放寬土地共享計劃條件。

盧偉國認為施政應要前瞻，水泉澳及大欖一帶郊野公園邊陲地帶連接發展區域，可提供約40公頃土地建屋，亦有基層組織認為值得做，但數年前土地大辯論後放棄建議，相當可惜。