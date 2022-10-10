施政報告︱李家超百項指標本周定稿　附篇交代不會「照稿讀」？

特首李家超前日上任剛滿100天。他在競選政綱中，曾提及會在上任100天內，為指定的工作定下目標，訂立關鍵績效指標（KPI），實現「以結果為目標」理念。過去數天，他亦於社交網站上逐點回顧百日工作，並提到他和團隊已就指定項目訂立包括KPI等過百項指標，涵蓋土地房屋、人才策略及醫療社福等不同範疇，以便監督工作進度和成效，相關內容會在下周三（19日）公布《施政報告》時講解。

據了解，李家超收到這些由各部門提交的指標後，也需時審視以及與各部門會晤作最後定案，預料今星期內會完成，並且以附錄形式載列於《施政報告》中，不會全數讀出。



已收到土地房屋兩工作組報告

前特首林鄭月娥於2017年10月8日，發表上任百日報告，詳細列出78項政府工作進度，包括改革中策組、檢視低收入在職家庭津貼、召開兩次政治委任官員的集思會等，以及外訪15次、與傳媒會面39次，出席傳媒聚會和接受傳媒訪問共13次，又將國家主席習近平「訪問行程圓滿成功」列入報告中。

當然，上屆政府沒有承諾為工作訂立KPI，因此也無相關指標可公布。過去5年林鄭月娥政府政治上歷盡風雨，連帶民生政策的不足之處，都成為外界的攻擊目標，因此政界人士相繼提出須為政府訂立KPI以便監察施政成效，到李家超競選特首時，也就將建議納入政綱。而據李家超社交網站的資訊，目前已經收到「土地及房屋供應統籌組」及「公營房屋項目行動工作組」的「百日報告」。

《香港01》在上周分別向特首辦、6位正副司長、15個政策局查詢各部門提交政策指標及KPI的進度和具體內容，僅獲統一回覆：「行政長官在政綱提出就指定工作設立關鍵績效指標（KPI），旨在監察工作項目的進度是否符合要求，若進度有偏差，可以及早介入。本屆政府上任以來，各政策局積極檢視轄下政策範疇的工作能否進一步減省程序，提升效能，達致『以結果為目標』的施政方針。政府會在本月適當時候交代相關工作進展。」結合李家超的說法，可以確定政府在施政報告前，都不會詳細交代各個部門的KPI。

本周內仍有修訂空間

有資深建制中人反映，其實李家超在收集各部門KPI的過程中，也要面對眾多「艱難抉擇」，因為從工作性質而言，未必所有部門都適合採用KPI，一些工作成果難以量化，一旦使用不當容易影響公務員士氣，因此部門呈交的KPI當然不能百分百照單全收，要靠特首調整：「哪些部門要落KPI、哪些不用，根本沒有一個科學標準，完全是政治決定。」

亦有政府中人說，李家超對KPI相當重視，幾乎是「全民大煉鋼」，每個部門都要參與，提交目標後再交由特首辦作整合、回應及修訂，近幾日亦有約見不同部門，討論施政目標的最後修訂。

多於一名知情人士指出，《施政報告》公布期間固然會一併公開李家超所提及的百多項指標，但由於篇幅太長，預計李家超不會全數放在演辭中，「應該都會用附篇另外交代，或者有一點類似以前政府的做法，一份長篇、一份短篇，總之不會全部讀出來。」

按過往慣例，《施政報告》一般在公布前約一個星期定稿，但如果時間趕急，最遲在發表前兩天（一般而言為周一）才定稿也可以，隨後便交由政府物流署印刷。因此各部門的工作指標和KPI，在本周內仍有修訂空間。