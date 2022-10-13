大灣區融合｜民建聯倡粵港澳福利互通　掃除人才跨境障礙

政府唱好大灣區發展，民建聯今日（13日）就推動大灣區金融合作提出建議，該黨立法會議員陳仲尼建議推出「跨境保險通」，使香港車主在政府指定保險公司購買汽車保險後，便可符合香港、內地及澳門汽車保險要求，除可便利市民外，也可促進港珠澳大橋使用率。立法會會計界議員黃俊碩表示，為了加強兩地人才互流互通，建議對接兩地社福支援制度。

民建聯同時提出優化「私募基金通」，統一大灣區監察標準，防止「政出多門」；同時放寬機構投資者門檻，除了審視機構的資產值外，應將其經驗、知識及交易量等納入審核範圍；以及推動綠色金融合作，將前海綠色債券推廣至私人銀行及公司等。



陳仲尼認為，港人在內地的保險支援不足，除了建議政府推出針對汽車保障的「跨境保險通」外，也呼籲政府盡快在內地設立「保險售後服務中心」，他解釋指，內地現時缺乏專門機構協助港人處理保險事務，認為有落實的迫切性。

疫下港人內地戶口凍結 黃俊碩籲港府介入

為了加強兩地人才互通互流，黃俊碩認為可聯通、對接兩地社福支援網絡，令人才不受工作地點限制。他表示，內地人工作後須繳交社保、住房公積金、養老金的供款；而港人在港工作亦須繳交強積金供款，惟兩地社福類別供款不能互通，或會限制人才往來：「有好多內地公司請香港人工作， 一定要佢供養老金、失業金，最後要到退休先拎得返，積住咗。」

另外，為吸引香港會計師到內地發展，他建議仿傚2019年統一的國家司法考試，讓香港執業會計師在港完成特定考試後，到大灣區做特定業務合夥人。黃俊碩亦提到不少港人反映受疫情限制，長期未能親身到內地銀行辦理銀行、房屋、電子支付等事項，導致內地銀行戶口被凍結。他促請政府與內地相關部門溝通，為港人提供網上或線下方式，以處理內地金融事務。