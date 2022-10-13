關愛隊︱政團搶先機　觀塘組逾百人義工隊　設「習思港益大使」

九龍社團聯會觀塘地區委員會今日（13日）聯同工聯會、民建聯等多個組織及機構，舉辦義工服務「愛心前行在觀塘」揭幕禮，義工隊與特首李家超所提出的「關愛隊」雷同。九社聯觀塘地區委員會主任黃春平指，若果關愛隊實行細節出台，必將積極參與，義工隊將提供陪診及家居維修等服務。

工聯會議員鄧家彪指，疫情期間，政府在社區事務錯漏百出，認為有落實「關愛隊」的迫切性。他期望「關愛隊」設受薪專員，以全職處理地區事務，認為撥款不會從區議員酬金中調撥。民建聯議員顏汶羽則建議，政府完善整體地區諮詢架構，釐清各會及「關愛隊」定位。



九社聯：將積極參與關愛隊

黃春平表示，九社聯服務社區多年，政府正式推出「關愛隊」方案及實行細節後，將會積極參與。他指「愛心前行在觀塘」已招募逾百義工，未來會繼續招募，加上委員會有一定地區網絡及服務經驗，認為有足夠人手和優勢應付「關愛隊」工作。

鄧家彪認為，政府須在《施政報告》內交代關愛隊的實行細節，期望關愛隊成為有凝聚力、取得政府信任的「政府夥伴」。他指地區事務繁重，區議員經常疲於奔命，因此「關愛隊」必須有良好的編制，需要有全職受薪專員，以處理關愛隊事務。義工則在舉辦大型活動時招募，體現社區凝聚力。

鄧家彪料毋須抽調區會資源：支持額外撥款

關於有指政府或調撥區議會資源，轉作「關愛隊」的預算開支，鄧家彪認為若果政策周全，相信立法會將支持額外撥款，而毋須抽調區議員資源。顏汶羽則提到，政府應完善整個地區諮詢架構，包括互委會、區議會、分區會、村管會及關愛隊，釐清各組織定位、選舉制度及資源分配等，以便整體妥善處理及安排。

「愛心前行在觀塘」現設5類服務大使，分別為「習思港益大使」、「社區陪診大使」、「姿彩友您大使」、「觀悠遊大使」，及「家居維修大使」，各服務隊會在半年後審視活動成效，並作出改善。