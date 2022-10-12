政圈風聲｜關愛隊集權「18區特首」　每年$4億預算或調撥自區議員

特首李家超下周三（19日）發表任內首份《施政報告》，預料觸及18區關愛隊細節，政圈盛傳關愛隊為數幾百隊，負責範圍大致等同區議會選區，每隊每年約100萬元預算，總額高逾4億元。「錢從何來」據知有多個方案，當中包括從區議會調撥，落刀處包括區議員每年約57萬元的實報實銷開支。不過，即使實報實銷開支悉數轉移，還有數十萬資金缺口，區議員每月酬金會否成為目標，則屬未知之數。

隨著部分地區服務轉移到關愛隊，區議員「樁腳」角色會減弱，有政界中人不諱言安排針對地區反對力量，要將權力集中到各區民政專員，猶如「十八區特首」。民協黃大仙區議員廖成利則認為，運作上若果區議員失去實報實銷開支，等同「開倒車」回到80年代的區議會，「好似立法會咁，係新時代嘅『完善』，飛行棋咁重頭嚟過」，但屆時全職區議員的工作將受很大影響，須「倒貼」維持社區服務。



第五波疫情嚴峻，各區院舍急需大量抗疫物資，新世界及新創建集團派出義工，協助「連線」包裝抗疫物資。（全港社區抗疫連線提供圖片）

政圈風聲｜關愛隊料隸屬地區組織 以項目為本 或牽連區議會資源

據悉研究向區議員落刀 削實報實銷營運開支

現時，每名區議員每月酬金有約36,000元，實報實銷開支包括營運開支償還款額每年近57萬元，開設辦事處償還款額每屆72,000元（新任區議員每屆12萬元），醫療津貼每年近36,000元及外訪撥款每屆1萬元。未來關愛隊服務範圍與區議員對應，按選區人口計算預算開支，由幾十萬至100萬元不等。

據了解，政府早前就關愛隊組成諮詢立法會議員，政界中人稱，關愛隊除了天災疫情時緊急出動，也正研究涵蓋針對婦孺的日常服務等，包括舉辦兒童興趣班、婦女瑜珈班以及托兒服務等。人手安排上，會否聘請員工，以及義工有否資助等，則由承辦機構按預算自行決定。

廖成利：倘屬實如「開倒車」到80年代

在招標方面，據知政府曾考慮以「大區」模式進行，將全港分為18區，中標機構將負責區內所有的關愛隊，但不同機構可以聯合投標，再自行分工。據悉正研究以數區作為試點，為期一年，有建制中人相信，地區組織、各大政黨及區議員都會積極落場競爭，爭取在地區層面曝光，投標者須為一年工作設定KPI（關鍵績效指標），例如探訪數目等。該人指屆時所有關愛隊事宜都由民政專員拍板，「變相集權喺民政專員身上」，除可削弱反對勢力的政治空間，相信社區亦可得益。

政府現時每年向區議會撥款逾4.6億元推行「社區參與計劃項目」，地區組織可申請舉辦體育、文藝或地區盛事、以及義工活動等，由區議會審核，在區議會殘缺的情況，審批區已集中到各區民政處、民政總署和康文署。廖成利認為，這筆預算才是關愛隊合適的資金來源，一來區議會已經沒撥款權，二來兩者的用處類似，都是供不同團體舉辦社區活動。

建制中人提醒，關愛隊「揼水」方案有ABCD餐，背後各有考量，未到最後都難言刀落何處。