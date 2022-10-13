傳政府擬放寬非本地居民印花稅　陳學鋒不擔心谷樓價：有限人數啫

彭博引述消息指，政府正研究放寬非本地居民買樓時的15%買家印花稅，留港一定年期後以退款方式退還，該項方式與民建聯早前的《施政報告》建議接近。民建聯房屋事務發言人、立法會議員陳學鋒表示，如消息屬實當然歡迎，但細節還有討論空間。



立法會議員陳學鋒。（黃寶瑩攝）

陳學鋒倡加入7年限制 以免淪炒賣工具

彭博引述消息人士指，政府正研究兩項措施，包括放寬非本地居民在港買樓的15%印花稅規定，只要在港停留一段指定時間，就能以退稅方式退還部份或全部稅項。

陳學鋒表示，如消息屬實當然歡迎接納民建聯的建議，但需要有一定限制，包括是否住滿七年才能退稅，亦可研究如人才短時間離開的話會否有額外加徵，認為這方面有討論空間，令政策不會變成炒賣的工具。

估計政府指明行業專才受惠

對於消息會否刺激樓市，令樓價在加息周期上漲，小市民更難置業，陳學鋒認為不用擔心，因預計受惠這項政策的人，都是政府列明的專才，「其實嗰度有幾多人呀？嗰度有限數嘅啫。」

報道亦引述知情人士指，政府考慮讓香港公司更容易聘請13個行業的非本地員工，包括資產管理、金融科技等，毋須再證明公司已經努力招聘本地人。陳學鋒表示，支持和歡迎政府推出任何招攬人才的措施。