創科人才荒｜邱達根稱疫情移民雙重擊　須挖人才：計劃不應擺喺度

《施政報告》下周出爐，各政黨及議員在關注議題上頻頻獻計，科技創新界議員邱達根今日（13日）接受電台訪問，認為政府過去在創科發展有「錯位」，導致現時行業人才短缺，建議政府改變人才計劃，變得更為主動，甚至可降低輸入人才及入學條件等。



人才培養落後 供應追不上需求

邱達根指，雖然政府過去大力發展創科行業，造就不少人才誕生，不過針對創科相關的教育宣傳稍有落後，「學生入學有時差，揀科技嘅人少，市場近幾年嘅需求增加，但供應就不足。」他留意到科技界人才供應受移民潮及疫情影響：「外面人想入嚟，都受疫情影響，本地人又移民，IT界人才受挫，但科研、建築、金融等，行行都要科技人。」

他建議政府短期內可推出「再培訓計劃」，吸引其他行業的勞工轉行，投入創科界；放寬大學入學要求及名額，建議可增加非本地及內地學生入學名額；加強在中小學推動創科發展，讓家長及學童及早知道行業發展潛力。

短期以「再培訓」應急 搶人才須主動出擊

長遠而言，邱達根認為政府在人才計劃方面須更「主動出擊」：「以往推出（計劃）之後就放喺到，唔夠主動、積極，應該要主動搵佢哋（人才），問佢哋有冇興趣嚟香港。」他認為可同時調整現行人才計劃，仿傚深圳的「孔雀政策」，並非只吸引一位最頂尖的人才來港，而是同時吸引整個工作團隊來港發展。

除此之外，計劃也要調整細節：「科技人才計劃一年得60個（名額），名額少，有啲人又反映審批時間長，要求嚴謹，要世界排名100大嘅大學，但呢行有啲人係冇大學學位都好出色，呢啲係咪可以放寬呢？」