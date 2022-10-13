施政報告｜津中議會倡中學減每班人數　容許外地生付費讀公營學校

特首李家超將於下周三（19日）宣讀首份施政報告，香港津貼中學議會早前已經向特首提交建議。津中議會署理主席譚劍虹接受《香港01》訪問時表示，政策建議涵蓋三大範團，包括課程發展、學校生態及發展香港成教育樞紐，其中課程發展建議政府適當調整中學每班人數，但並非要中學推行小班。



香港津貼中學議會向特首李家超提出施政報導建議，其中提到適當調節中學的每班人數。圖為署理主席譚劍虹校長。（歐嘉樂攝／資料圖片）

譚劍虹表示，在課程發展方面，津中議會建議政府推出措施培養學生優質品格、優化師資培訓，同時期望政府可適當調整中學每班人數。

教育局早前完成「數人頭」，全港公營中學共減少22班中一。被問及建議調整每班人數建議是否回應縮班殺校問題，譚劍虹稱希望政府除考慮安排學校遷校和合併學校外，亦可從調整每班師生比例入手。

他表明建議並非要中學推小班教學，因為小班教學定義是每班人數25人，而現時中學每班人數33人，認為調整後每班人數可以在25至33人之間落墨。

至於學校生態方面，津中議會建議政府實行穩定班級結構，將每間中學班級設定在18至24班，以免學校各級開班數不穩，長遠影響學校發展及教學質素。

另外，議會亦建議政府將香港發展為教育樞紐。譚劍虹指，香港基礎教育水平高而且匯聚中西文化，香港學校普遍有照顧境外學生及非華語學生經驗，建議政府在外地學生繳付全額學費的前提下，開拓外地生源，並多作宣傳及提供配套吸引學生。