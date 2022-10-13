政壇諸事町︱黃之鋒獄中26歲生日　在泰港人篤篤車賣廣告慶祝？

前香港眾志秘書長黃之鋒因民主派初選案正被還柙，今日（10月13日）在獄中渡過26歲生日。黃之鋒社交平台管理員指，有身在泰國的港人特意在當地的「篤篤車」上賣廣告慶祝。



莫乃光：不知他何日方得自由

照片可見，車背的掛板上印有「黃之鋒生日快樂」字句，包含中文、英文、泰文3種語言，圖中的黃之鋒撐着黃傘，頗有政治象徵意味。前社福界立法會議員邵家臻亦在fb分享與黃之鋒的舊合照，指：「『願你歷盡千帆，歸來仍是少年。』就算今天已經是在囚585天，也要講聲：黃之鋒生日平安，遲啲見。」

前資訊科技界立法會議員莫乃光則分享與黃之鋒相處點滴，指十多年前對方第一次找他，已經是討論如何替父親加入功能界別選民，因為「一票都唔想少」，數年後一場示威過後：「（黃之鋒）上到我office，可能只得我嗰度有人，佢肚餓想搵嘢食，攞完杯麵熱水話無叉用，俾對筷子佢，好乖！」他指黃之鋒「眨吓眼（年紀）都唔細」，慨嘆對方不知何日方得自由、何時才可見面。

黃之鋒因2020年的六四集會、2019年6.21包圍警總等案件，2020年12月起入獄，經上訴後總刑期為23.5個月，扣除假期和獄中表現等因素後，在今年3月完成相關刑期。但由於另外涉及民主派初選案，至今仍未獲准保釋，黃之鋒目前在赤柱監獄繼續還柙。